Xe

Google News

Thêm hai hãng lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Ford và Geely là hai hãng xe mới nhất có động thái triển khai mạng lưới trạm sạc tại đại lý để phục vụ khách hàng mua xe ô tô điện tại Việt Nam.

Mới đây, một số đại lý Ford ở TP.HCM và Hải Phòng đăng tải hình ảnh trụ sạc nhanh DC với logo của thương hiệu xe Mỹ bắt đầu được lắp đặt. Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm Ford chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam là Mustang Mach-E vào giữa tháng 8.

tram-sac-xe-dien-ford.jpg

Đây sẽ là nền tảng hạ tầng quan trọng, phục vụ cho khách hàng sử dụng xe điện của Ford trong tương lai gần. Hiện chưa rõ hãng xe Mỹ có ý định chia sẻ trạm sạc với các hãng xe điện khác hay không, cũng như quy mô cụ thể của hệ thống ra sao.

Việc triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc tại các đại lý không chỉ hỗ trợ khách hàng sở hữu mẫu Mustang Mach-E, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Ford tại Việt Nam trong xu hướng xe điện, hướng tới một tương lai không phát thải, bền vững.

Bên cạnh Ford, một hãng xe khác cũng đang triển khai xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện tại Việt Nam là Geely. Hãng xe mới vào nước ta từ đầu năm đặt mục tiêu có 50 trạm sạc tại các thành phố lớn và tuyến giao thông trọng điểm, dự kiến hoàn thiện vào tháng 9.

geely-tram-sac.jpg

Ở Việt Nam, VinFast là hãng xe tiên phong xây dựng hệ thống trạm sạc ô tô điện rộng khắp cả nước. Một vài nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước như Thaco Auto, TMT Motor cũng đang tăng tốc trong lĩnh vực này. Trong khi đó, đa phần các hãng Trung Quốc khi mang xe điện về Việt Nam đều chọn phương án liên kết với hệ thống trạm sạc bên thứ ba.

Sự tham gia của Ford và Geely sẽ góp phần mở rộng hơn mạng lưới trạm sạc xe điện nói chung trên cả nước. Mặt khác, việc một hãng xe lâu năm và có thị phần khá lớn như Ford Việt Nam bắt đầu bán xe điện và cung cấp mạng lưới trạm sạc cho thấy hãng có những đánh giá tích cực về tiềm năng phát triển của thị trường xe điện trong nước.

Về dòng Ford Mustang Mach-E sắp được bán chính hãng tại Việt Nam, đây là mẫu SUV điện hiệu năng cao của Ford được bán ở các thị trường lớn như Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Trong quá khứ, Ford Mustang Mach-E từng được đưa về nước ta thông qua một đại lý tư nhân vào năm 2022 với giá khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên do không tìm được khách mua, đại lý phải giảm giá liên tục xuống còn khoảng 3,1 tỷ đồng vào đầu năm nay.

Giá bán và thông số kỹ thuật cụ thể của của Mustang Mach-E phiên bản chính hãng sẽ được hãng công bố vào 15/8 tới. Cùng ngày, Ford Việt Nam cũng sẽ giới thiệu mẫu Territory facelift tới khách hàng trong nước.

Lê Tuấn
