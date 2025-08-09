Geely công bố chính sách ưu đãi lớn trong tháng 8: Cơ hội sở hữu xe dễ dàng hơn bao giờ hết

Geely Việt Nam vừa công bố chính sách bán hàng mới nhất cho tháng 8/2025, mang đến loạt ưu đãi thiết thực dành cho người tiêu dùng trên toàn quốc – từ SUV đô thị Coolray, xe điện EX5 đến mẫu SUV phân khúc D cao cấp Monjaro.

Tháng 8 đánh dấu giai đoạn cao điểm của mùa mua sắm xe ô tô tại Việt Nam. Nắm bắt xu hướng này, Geely Việt Nam triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu xe dễ dàng hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt.

Coolray - SUV đô thị với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ

Phong cách thể thao, trang bị công nghệ hiện đại và khả năng vận hành ấn tượng, Geely Coolray tiếp tục là lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV đô thị. Trong tháng 8, khách hàng mua Coolray sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi gần 38 triệu đồng, tùy theo khu vực đăng ký.

EX5 - Hỗ trợ sạc toàn diện cho xe điện

Không nằm ngoài xu hướng chuyển dịch sang xe điện, Geely EX5 - mẫu SUV thuần điện của hãng cũng được áp dụng ưu đãi tặng sạc cầm tay & sạc tại nhà kèm lắp đặt . Khách hàng khi mua xe trong tháng 8 sẽ nhận bộ quà tặng gồm:

· Sạc cầm tay công suất 2.2kW, dễ dàng mang theo sử dụng

· Sạc tại nhà công suất 7kW, bao gồm toàn bộ chi phí lắp đặt tận nơi

Chính sách này giúp khách hàng yên tâm hơn khi bước vào hành trình sử dụng xe điện - từ việc sạc đến trải nghiệm vận hành hàng ngày, thể hiện sự quan tâm của Geely tới trải nghiệm toàn diện của người dùng.

Monjaro - Ưu đãi trực tiếp lên tới 100 triệu đồng

Là mẫu SUV phân khúc D sở hữu công nghệ cao cấp, thiết kế sang trọng và khả năng vận hành vượt trội, Geely Monjaro tiếp tục duy trì ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 - giảm giá trực tiếp lên đến 100 triệu đồng. Chính sách này mở ra cơ hội lớn cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe đẳng cấp, bề thế nhưng vẫn có mức giá cạnh tranh hàng đầu trong phân khúc.

Mạng lưới đại lý mở rộng thần tốc

Song song với các chương trình bán hàng, Geely Việt Nam hiện đã có 24 đại lý chính hãng toàn quốc, trong đó có 7 đại lý mới đi vào hoạt động chỉ trong tháng 7/2025. Đây là tốc độ mở rộng ấn tượng, cho thấy nỗ lực đầu tư nghiêm túc và cam kết lâu dài của Geely tại thị trường Việt Nam.

Toàn bộ hệ thống đại lý do Tasco Auto đầu tư và vận hành, đảm bảo chuẩn mực đồng bộ về dịch vụ và chất lượng trên toàn hệ thống mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trên mọi hành trình.