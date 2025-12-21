Làn sóng xe hybrid đổ bộ Việt Nam trong năm 2025

TPO - Thị trường xe Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe hybrid, từ các dòng phổ thông cho tới hạng sang với đa dạng cấu hình.

Một trong những xu hướng nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đó là sự vươn lên của các dòng xe điện hóa nói chung. Trong khi xe thuần điện là sân chơi của riêng VinFast thì nhóm xe hybrid trở nên sôi động với hàng loạt các tên mới từ các thương hiệu khác nhau.

Ở nhóm xe phổ thông, một số “tân binh” xe hybrid nổi bật cập bến nước ta trong năm nay gồm Honda HR-V e:HEV RS, Kia Carnival HEV, Jaecoo J7 PHEV, Haval Jolion, BYD Sealion 6, BYD Seal 5, Suzuki Swift, Suzuki Fronx và Hyundai Santa Fe Hybrid.

Các thương hiệu xe sang cũng không đứng ngoài cuộc đua mở rộng dải sản phẩm hybrid. Cái tên mới nhất được trình làng tại thị trường Việt Nam là Land Rover Defender 2026 có giá từ 5,1 tỷ đồng.

Land Rover Defender 2026 là mẫu xe hybrid mới nhất cập bến Việt Nam trong năm nay.

Đáng chú ý, hầu hết các phiên bản của mẫu SUV hạng sang này đều được điện hóa, từ hybrid nhẹ (MHEV) cho tới hybrid cắm sạc (PHEV) ở cấu hình cao.

Trước Defender 2026, thị trường Việt Nam đã đón nhận loạt xe hybrid hạng sang bao gồm Range Rover Evoque, BMW X3 và 5 Series mới, Volvo XC60 và S90 facelift, Audi A6 cùng Mercedes-Benz E-Class facelift và GLE 400e.

Nếu tính chung các thương hiệu và phân khúc, nhóm xe hybrid tại Việt Nam trong năm 2025 đã đón hơn 20 mẫu xe mới. Con số này phản ánh xu hướng đẩy nhanh tiến trình điện hóa của các hãng từ xe phổ thông tới hạng sang tại Việt Nam trong bối cảnh các tiêu chuẩn về khí thải ngày càng siết chặt.

Mặt khác, việc đưa thêm các sản phẩm hybrid về Việt Nam không chỉ nhằm đáp ứng chính sách môi trường mới mà còn có ý nghĩa làm mới dòng sản phẩm. Một số dòng xe hybrid hiện nay có khả năng chạy thuần điện, vừa tiết kiệm vừa êm ái, từ đó mang lại trải nghiệm mới về công nghệ cho người dùng.

Xe hybrid tại Việt Nam hiện cũng có sự đa dạng về cấu hình, gồm hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Tùy từng kiểu loại hybrid mà cách thức và mức độ can thiệp của điện hóa vào vận hành sẽ khác nhau.

Toyota là hãng tiên phong ở mảng xe hybrid phân khúc phổ thông.

Trong đó, các mẫu MHEV và HEV phổ biến chủ yếu đến từ các hãng Nhật như Toyota, Honda hay Suzuki. Còn với PHEV, cấu hình này thường chỉ xuất hiện ở các xe hạng sang châu Âu như Land Rover, Volvo hay Mercedes cùng một số xe thương hiệu mới của Trung Quốc.

Về doanh số, theo số liệu tính đến hết tháng 11/2025 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe hybrid đã đạt tổng lương tiêu thụ là 12.872 chiếc. Con số này tăng mạnh tới 55% so với cùng kỳ 2024.

Số liệu này chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu cũng như sức tiêu thụ của thị trường bởi các hãng xe sang như BMW, Lexus, Mercedes, Volvo... hay các hãng xe Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co... không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Theo các chuyên gia bán hàng, doanh số xe hybrid tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây nhờ danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, cả về mức giá và kiểu dáng.

Mặt khác, việc nhiều mẫu xe hybrid liên tục được giới thiệu và phân phối tại Việt Nam cho thấy các hãng xe đang nhìn nhận tích cực về nhu cầu cũng như dư địa phát triển của phân khúc này trên thị trường trong nước.

Từ 2026, các dòng xe hybrid nói chung sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) xuống còn bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng dung tích. Điều kiện đặt ra là mức tiêu thụ xe hybrid không vượt quá 70% mức trung bình của xe xăng cùng loại.

Hiện tại, các nhà sản xuất vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể về việc giảm TTĐB với xe hybrid. Dẫu vậy, về mặt lý thuyết, giảm thuế TTĐB là cơ sở để hãng giảm giá bán các mẫu xe hybrid, từ đó giúp người dùng tiếp cận dòng xe động cơ lai này với chi phí tiết kiệm hơn.