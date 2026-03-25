VinFast 'phủ xanh' Vietbuild 2026 với dàn ô tô, xe máy điện và hệ sinh thái năng lượng xanh

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26-30/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, VinFast sẽ tổ chức không gian trưng bày, lái thử và tư vấn mua xe ngay tại sự kiện. Sự kiện mang tới cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm đầy đủ dải sản phẩm và hệ sinh thái xanh của VinFast.

Tại Vietbuild 2026, khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận dải ô tô điện trải rộng nhiều phân khúc của VinFast, từ VF 3 đến VF 8, VF 9, VF MPV 7, Lạc Hồng 900 LX. Đặc biệt, theo kế hoạch, sự kiện sẽ có sự xuất hiện của mẫu EC Van bản cửa lùa - mẫu xe được nhiều người kinh doanh mong chờ.

Không chỉ “ngắm tận mắt”, khách hàng có thể trực tiếp cầm lái các mẫu xe điện của VinFast, gồm các mẫu đô thị nhỏ gọn như VF 3, VF 5, Minio Green, loạt SUV phân khúc cao hơn như VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, hay các mẫu xe phục vụ nhu cầu gia đình và kinh doanh như VF MPV 7 hay EC Van.

Bên cạnh ô tô điện, VinFast còn mang tới sự kiện 9 mẫu xe máy điện đang có mặt trên thị trường, phủ rộng nhiều nhóm nhu cầu từ học sinh, sinh viên tới người đi làm và chạy dịch vụ. Trong đó, bộ ba xe đổi pin mới ra mắt gồm Evo, Feliz II và Viper được xem là điểm nhấn đáng chú ý. Với cơ chế đổi pin, người dùng có thể thay pin tại các trạm chỉ trong 1-2 phút, thay vì chờ sạc. Chính vì thế, các mẫu xe này đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt với những gia đình ít có điều kiện sạc tại nhà hoặc những người có nhu cầu di chuyển cường độ cao như tài xế chạy dịch vụ.

Tại sự kiện VinFast đồng thời mang tới các giải pháp năng lượng như tủ đổi pin và trạm sạc, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sự tiện lợi của xe điện, từ đó tự tin chuyển đổi xanh trong bối cảnh chi phí xăng dầu liên tục tăng cao gần đây.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, khách hàng có thể đặt cọc xe ngay tại sự kiện và nhận được các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, trong tháng 3, người mua ô tô điện có thể nhận mức hỗ trợ giá từ 6-10% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời được hỗ trợ thêm 3% thông qua chương trình “Thu xăng - Đổi điện”.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng đặt mua ô tô điện còn có cơ hội nhận thêm voucher trị giá tới 20 triệu đồng (tùy mẫu xe).

Việc đặt cọc ngay tại sự kiện không chỉ giúp khách hàng tận dụng loạt ưu đãi tốt, mà còn rút ngắn thời gian nhận xe, sớm khai thác những lợi ích rõ rệt của phương tiện điện, đặc biệt là chi phí sử dụng tiết kiệm.

Theo đó, các mẫu xe ô tô điện của VinFast đang được miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/02/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe (tương ứng với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng). Trong khi đó, đối với các dòng xe máy điện đổi pin bán ra thị trường, VinFast miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/06/2028.