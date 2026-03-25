Green Xentro triển khai 2.500 taxi điện trên nền tảng Green GSM tại Philippines

Green Xentro chính thức đưa vào vận hành 2.500 xe taxi thuần điện (BEV), với lộ trình triển khai theo từng giai đoạn bắt đầu từ tỉnh Rizal, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với nền tảng di chuyển xanh toàn cầu Green GSM. Đây là một trong những nỗ lực triển khai đội xe taxi điện lớn nhất tại Philippines tính đến thời điểm hiện tại, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên mô hình hợp tác với đối tác địa phương được áp dụng nhằm thúc đẩy giao thông điện tại các thị trường đang phát triển.

Với quy mô và cách thức triển khai bài bản, dự án được kỳ vọng trở thành mô hình tham chiếu cho việc phát triển giao thông điện thông qua hợp tác với đối tác địa phương tại khu vực Đông Nam Á.

Tiếp theo Biên bản ghi nhớ ký kết vào tháng 10/2025 giữa Xentro Group và Green GSM, kế hoạch triển khai 2.000 xe đã được mở rộng lên 2.500 xe, thể hiện sự tin tưởng vào hiệu quả vận hành và cam kết dài hạn từ hai bên. Giai đoạn đầu, đội xe taxi thuần điện Green Xentro được triển khai tại Rizal, sau đó dự kiến mở rộng tại Metro Manila và các khu vực lân cận trong thời gian tới.

Từ trái qua phải: Ông Xerex R. Cruz – Giám đốc Vận hành Kỹ thuật Green Xentro; ông Alexander M. Cruz – Chủ tịch XentroMall; bà Nina Ricci “Nina” Ynares – Thống đốc tỉnh Rizal; ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Toàn cầu GSM; và ông Đào Quý Phi – Giám đốc Điều hành Green GSM Đông Nam Á, tại sự kiện ra mắt dịch vụ Green Xentro

Sáng kiến được xây dựng trên mô hình vận hành thông qua đối tác, kết hợp giữa sự am hiểu bản địa và nền tảng tiêu chuẩn toàn cầu. Green Xentro chịu trách nhiệm triển khai thực tế, bao gồm vận hành, quản lý tài xế và thích ứng với thị trường, trong khi Green GSM cung cấp nền tảng di chuyển xanh toàn diện, bao gồm phương tiện, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn dịch vụ.

Nền tảng được thiết kế nhằm đảm bảo tính nhất quán trong vận hành ở quy mô lớn, với các tính năng như giám sát đội xe theo thời gian thực, quản lý an toàn tập trung và tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ. Mỗi phương tiện được trang bị GPS, camera trong xe (CCTV), camera hành trình, cùng các tính năng khẩn cấp như nút báo động, kết nối với trung tâm điều hành 24/7. Toàn bộ đội xe được áp dụng chính sách bảo hiểm toàn diện.

Dịch vụ mang lại trải nghiệm di chuyển ổn định, dễ dự đoán với chất lượng được tiêu chuẩn hóa, sử dụng đội xe điện có điều hòa. Giá cước minh bạch, hợp lý, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán từ tiền mặt đến các nền tảng số. Hành khách có thể vẫy xe trực tiếp hoặc đặt xe qua ứng dụng Green GSM.

Về phía tài xế, mô hình áp dụng cơ chế hưởng lương nhằm nâng cao tính ổn định thu nhập và nâng tầm tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tài xế có lương cố định hàng tháng, thưởng theo hiệu suất và đầy đủ chế độ phúc lợi, đồng thời được đào tạo bài bản về an toàn, chất lượng dịch vụ và vận hành xe điện hiệu quả.

Không chỉ cải thiện về hiệu quả giao thông, dự án còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua tạo việc làm và phát triển hệ sinh thái, với mạng lưới trạm sạc xe điện ngày càng mở rộng trong hệ thống Xentro. Việc vận hành đội xe thuần điện cũng góp phần giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí đô thị, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.

Ông Noel M. Ignacio, Tổng Giám đốc Green Xentro, chia sẻ: “Chúng tôi xem đây là một khoản đầu tư dài hạn nhằm xây dựng hệ thống vận tải đáng tin cậy hơn, bài bản hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của cộng đồng Philippines. Bằng việc kết hợp mô hình vận tải thuần điện với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, chúng tôi hướng tới nâng cao trải nghiệm hành khách và cải thiện sinh kế cho tài xế. Về lâu dài, chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này có thể thiếp lập một tiêu chuẩn mới cho vận tải công cộng, cân bằng giữa hiệu quả, tính bền vững và dịch vụ lấy con người làm trung tâm.”

Ông Đào Quý Phi, Giám đốc Điều hành Green GSM Đông Nam Á, cho biết: “Đây không chỉ là việc đưa đội xe vào vận hành, mà là bước khởi đầu của một mô hình có khả năng mở rộng, nơi đối tác địa phương giữ vai trò vận hành, còn Green GSM hỗ trợ tăng trưởng thông qua một nền tảng thuần điện thống nhất. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy giao thông xanh một cách thực tiễn, linh hoạt và bền vững tại các thị trường đang phát triển. Bằng việc kết hợp các tiêu chuẩn toàn cầu với kinh nghiệm địa phương, chúng tôi hướng tới thúc đẩy chuyển đổi theo cách vừa khả thi về thương mại, vừa bền vững về vận hành trong dài hạn.”

Green Xentro là một trong những đối tác quốc tế đầu tiên áp dụng mô hình vận hành của Green GSM. Mô hình này đã được phát triển và hoàn thiện tại Việt Nam thông qua hợp tác với nhiều đơn vị, góp phần hình thành hệ sinh thái giao thông điện có tính liên kết và khả năng mở rộng cao. Việc triển khai tại Philippines đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình quốc tế hóa mô hình, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện địa phương, nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn nhất quán về an toàn, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.