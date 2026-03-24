Mô hình trạm sạc tích hợp tại bến xe tạo thuận lợi cho tài xế dịch vụ

P.V

Sự xuất hiện của các trạm sạc quy mô lớn ngay trong khuôn viên các bến xe đã mang tới sự thuận tiện tối đa cho người dùng, đặc biệt là các tài xế dịch vụ phải thường xuyên đón trả khách.

Ngay trong khuôn viên bến xe Gia Lâm (số 9 phố Ngô Gia Khảm, Hà Nội), hệ thống hàng chục trụ sạc của V-Green cho phép tài xế dịch vụ tranh thủ nạp năng lượng ngay trong lúc chờ khách, thay vì phải di chuyển tìm điểm sạc riêng. Mô hình kết hợp “trạm sạc - bến xe” đã nhận được nhiều lời khen của giới tài xế.

Anh Trịnh Xuân Lập, một tài xế Xanh SM cho hay, việc các trạm sạc được đặt ngay tại bến xe giúp anh chủ động hơn trong công việc hằng ngày. Anh cho biết, với tần suất di chuyển liên tục giữa nội đô và các khu vực lân cận, việc có thể vừa đón trả khách, vừa tranh thủ sạc xe giúp tiết kiệm đáng kể thời gian vận hành.

“Tôi chạy xe cả ngày nên thời gian rất quan trọng. Có trạm sạc ngay bến xe như Gia Lâm thì tiện hơn nhiều, không phải đi vòng tìm chỗ sạc. Nhiều khi vừa trả khách xong là cắm sạc luôn, nghỉ một chút là xe lại đủ pin để đi tiếp”, anh Lập chia sẻ.

Mô hình trạm sạc tại các bến xe hiện đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, trạm sạc tại bến xe Gia Lâm là một trong những trạm có quy mô lớn nhất với 17 trụ sạc công suất 120 kW, tương ứng với 34 đầu sạc, giải quyết bài toán sạc nhanh của nhiều xe cùng một lúc.

Mỗi trụ sạc có 2 cổng sạc tiêu chuẩn CCS2, phù hợp với tất cả các dòng xe VinFast, từ dòng xe cho gia đình như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, VF MPV 7 tới các dòng xe dịch vụ như Nerio Green, Herio Green, Limo Green…

Thao tác sạc được tối giản với việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại, quét mã QR và kết nối trực tiếp với xe. Các bảng hướng dẫn và nội quy được bố trí rõ ràng, đi kèm hotline hỗ trợ, giúp tài xế dễ dàng sử dụng và yên tâm trong quá trình vận hành.

Nhờ vị trí thuận lợi và quy mô lớn, trạm sạc bến xe không chỉ thu hút tài xế di chuyển trong nội đô, mà còn nhiều chủ xe từ các khu vực lân cận như anh Nguyễn Văn Hưng, một tài xế dịch vụ hoạt động ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Không chỉ đánh giá cao các điểm sạc tại bến xe, anh Hưng cho rằng hạ tầng sạc tại Hà Nội hiện đã phủ rộng trên nhiều tuyến đường và khu vực trung tâm, giúp tài xế không hề gặp bất tiện trong quá trình “cày” cả trăm km mỗi ngày. Theo anh, việc dễ dàng bắt gặp trạm sạc ở các trung tâm thương mại, trạm xăng, dầu, khu dân cư, tòa nhà văn phòng đã giúp hành trình trở nên linh hoạt hơn.

“Đi trong nội đô gần như không phải lo chuyện hết pin. Đi đâu cũng có thể tìm được trạm sạc nhanh, chỉ cần mở bản đồ, dù ở đâu, trong phạm vi vài km luôn có rất nhiều lựa chọn”, anh nói.

Ở các hành trình liên tỉnh, theo anh, trải nghiệm cũng thoải mái tương tự khi nhiều trạm dừng nghỉ đã được trang bị sạc nhanh với quy mô lớn. Anh Hưng cho biết, việc di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận, thậm chí là xuyên Việt hoàn toàn dễ dàng, khi các điểm dừng đều có thể kết hợp nghỉ ngơi và sạc xe.

Thực tế, với mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc đang vận hành trên toàn quốc, theo anh Hưng, bất kỳ chủ xe nào, bao gồm cả tài xế dịch vụ đều có thể yên tâm vận hành với cường độ cao mà không gặp áp lực về năng lượng.

Đáng chú ý, anh Hưng cũng kỳ vọng hạ tầng sẽ còn thuận tiện hơn trong thời gian tới khi V-Green triển khai kế hoạch xây dựng 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc. Theo anh, với quy mô mỗi trạm phục vụ 100 xe cùng lúc và công suất sạc cao, thời gian chờ sẽ tiếp tục được rút ngắn.

“Nếu các siêu trạm này đi vào hoạt động thì người dùng chạy đường dài sẽ càng yên tâm hơn. Sạc nhanh chỉ 15 phút, nhiều trụ, không phải chờ đợi, chạy xe điện tiện chủ động hơn xe xăng rất nhiều”, anh Hưng chia sẻ.

#trạm sạc #bến xe #tài xế #xe điện #sạc nhanh #Gia Lâm #V-Green

