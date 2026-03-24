Chi tiết xe 7 chỗ bản mới của Hyundai ra mắt tại Việt Nam

TPO - Hyundai Stargazer phiên bản facelift vừa chính thức ra mắt thị trường trong nước, mang tới nhiều nâng cấp về thiết kế và trang bị.

Hyundai Thành Công vừa chính thức ra mắt và công bố giá bán của dòng xe 7 chỗ Stargazer bản nâng cấp (facelift) tại thị trường trong nước từ 569 triệu đồng cho bản Đặc biệt. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp có giá 615 triệu đồng.

Hyundai Stargazer 2026 có mặt tại các đại lý từ ngày 24/03. Ảnh: Đại lý Hyundai

Kiểu dáng mới chỉ xuất hiện trên bản cao. Theo thông tin từ đại lý, bản Tiêu chuẩn vẫn có giá 489 triệu đồng. Như vậy, dù giá tăng nhẹ ở các bản cao cấp nhưng Hyundai Stargazer vẫn là mẫu MPV có giá khởi điểm thấp nhất thị trường Việt Nam.

So sánh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, các đối thủ đến từ Nhật đều đang có giá khởi điểm cao hơn, như Toyota Avanza Premio từ 558 triệu đồng, Toyota Veloz Cross từ 638 triệu đồng, Mitsubishi Xpander từ 568 triệu đồng và Suzuki XL7 Hybrid ở mức 600 triệu đồng.

Về Hyundai Stargazer mới, xe được cải tiến mạnh về thiết kế theo hướng mạnh mẽ phong cách SUV. Phần đầu xe được làm vuông vức, cứng cáp hơn.

Cản trước hầm hố cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn gợi liên tưởng tới mẫu SUV Palisade đời mới. Dải đèn LED định vị ban ngày tiếp tục là chi tiết nhận diện, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng.

Thân xe xuất hiện các đường gân dập nổi kéo dài, tạo cảm giác liền mạch. Trong khi đó, phía sau xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED kéo ngang, tạo cảm giác bề thế.

Stargazer mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.575 x 1.780 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 205 mm. Đây là bộ thông số thuộc diện lớn trong phân khúc, góp phần đem lại không gian cabin rộng và thoáng với 7 chỗ ngồi.

Nội thất của mẫu MPV Hàn Quốc này được nâng cấp theo hương hiện đại. Điểm nhấn của khoang lái là cụm màn hình kép 10,25 inch liền khối. Xe cũng có điều hòa tự động, Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió hàng ghế sau và cổng sạc USB Type-C.

Stargazer mới được trang bị gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense bổ sung thêm các tính năng mới đi cùng 6 túi khí tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống đèn pha tự động thích ứng giúp tối ưu tầm nhìn khi di chuyển ban đêm.

Về vận hành, Stargazer mới sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Động cơ đi kèm hộp số vô cấp iVT cùng hệ thống phun xăng kép và quản lý nhiệt nhằm cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Những nâng cấp kể trên, đặc biệt là về thiết kế hứa hẹn sẽ giúp tăng sức hút cho dòng xe Stargazer tại Việt Nam. Kết hợp với mức giá cạnh tranh, mẫu MPV này tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng mua xe 7 chỗ đa dụng, phục vụ linh hoạt cả nhu cầu cá nhân và kinh doanh.

Về doanh số, Stargazer đã bán được 568 chiếc trong 2 tháng đầu năm 2026. Mẫu MPV này hiện đứng thứ 4 trong dải sản phẩm của Hyundai Thành Công.