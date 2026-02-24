Hyundai ra mắt SUV điện ngoại hình lạ

TPO - Hãng xe Hàn Quốc bắt đầu đưa Elexio ra thị trường quốc tế, nhằm duy trì sức cạnh tranh trước làn sóng xe điện đến từ Trung Quốc.

Elexio là mẫu xe điện sản xuất bởi liên doanh Hyundai-BAIC dành cho thị trường Trung Quốc, ra mắt từ giữa năm 2025. Điểm đặc biệt của Elexio là ngôn ngữ thiết kế mới lạ, khác biệt so với dòng Hyundai Ioniq.

Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã bắt đầu đưa Elexio ra thị trường quốc tế, với điểm đến đầu tiên là Australia. Động thái xuất khẩu mẫu Elexio được cho là nhằm duy trì sức cạnh tranh trước làn sóng xe điện đến từ Trung Quốc.

Hyundai Elexio là mẫu xe điện được phát triển cho thị trường Trung Quốc.

Tại Australia, Hyundai Elexio được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ trung với kích thước và mức giá tương đương Tesla Model Y. Để cạnh tranh, hãng xe Hàn Quốc đang áp dụng chiến lược tiếp cận thị trường với nhiều điểm đáng chú ý.

Hiện tại, Hyundai Elexio được bán với một phiên bản “Elite”, giá khởi điểm 59.990 AUD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, hãng cho biết đây chỉ là mức giá ưu đãi ban đầu và chi phí lăn bánh sẽ tăng 6.034-9.221 AUD (khoảng 111-170 triệu đồng) sau ngày 1/4.

Để bù đắp lại, Hyundai sẽ tung ra phiên bản tiêu chuẩn rẻ hơn trong quý II, giá từ 58.990 AUD (khoảng 1,09 tỷ đồng), chưa gồm chi phí lăn bánh. Mức giá này tiệm cận với đối thủ Tesla Model Y tại thị trường Australia.

Cả hai phiên bản đều sử dụng nền tảng E-GMP 400V của Hyundai, trang bị một mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 160 kW. Xe dùng pin LFP dung lượng 88,1 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 562 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Riêng bản Elite đạt phạm vi 546 km. Đây sẽ là lợi thế của Hyundai Elexio khi so với mẫu Tesla Model Y dẫn động cầu sau tiêu chuẩn, vốn chỉ có tầm hoạt động 466 km.

Khả năng sạc nhanh DC công suất 150 kW cho phép Elexio nạp từ 10% lên 80% pin trong khoảng 38 phút.

Khoang nội thất của Elexio mang phong cách hoàn toàn mới so với các mẫu xe điện Hyundai quen thuộc. Xe có màn hình cỡ lớn 27 inch trải dài toàn bộ táp-lô, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ phía trước người lái. Phiên bản Elite bổ sung vô-lăng sưởi, ghế trước sưởi và thông gió, sạc không dây cho điện thoại và cốp điện.

Theo thống kê mới nhất, BYD Sealion 7 là mẫu xe điện bán chạy nhất tại Australia trong tháng trước, trong khi Tesla Model Y xếp thứ sáu, còn Kia EV5 đứng thứ bảy. Việc Hyundai tung Elexio ra thị trường được kỳ vọng sẽ làm khuấy động phân khúc SUV điện cỡ trung đang ngày càng nóng ở nước này.