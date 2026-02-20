Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Kế hoạch siêu xe đầy tham vọng của Hyundai

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo của tập đoàn ô tô Hyundai vừa hé lộ kế hoạch phát triển siêu xe mới dưới thương hiệu Genesis, với chiến lược có nhiều điểm học hỏi từ các tên tuổi lớn.

Cuối năm ngoái, tập đoàn ô tô Hyundai (HMG) đã công bố chiến lược đẩy mạnh mảng xe hiệu năng cao, với việc ra mắt Genesis GV60 Magma và xác nhận toàn bộ dải sản phẩm Genesis sẽ có phiên bản Magma mạnh mẽ.

Trong đó, Genesis Magma GT sẽ đóng vai trò là mẫu xe chủ lực đại điện cho công nghệ của thương hiệu hạng sang thuộc Hyundai.

magmagt-pr-02-c04-1.jpg

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Car Magazine của Anh, Giám đốc điều hành HMG José Muñoz và Giám đốc thiết kế Luc Donckerwolke đã chia sẻ tầm nhìn dài hạn cho Genesis.

Theo đó, hãng xe Hàn Quốc hướng tới con đường mà các tên tuổi như BMW, Mercedes-AMG hay Lamborghini từng đi, xây dựng bản sắc riêng thay vì chỉ gắn logo Genesis lên nền tảng xe Hyundai hay Kia.

“Các mẫu xe Genesis hoàn toàn khác biệt so với Hyundai và Kia, từ nền tảng, công nghệ cho đến hiệu năng vận hành”, ông Muñoz nhấn mạnh. Chính sự tách biệt này giúp Genesis tạo dấu ấn riêng, và Magma GT được kỳ vọng sẽ đưa thương hiệu lên một tầm cao mới.

Hiện các công đoạn kỹ thuật ban đầu cho phiên bản thương mại của Magma GT đã được triển khai. Nhiều nguồn tin nội bộ cho biết mẫu siêu xe này có thể ra mắt trước năm 2030.

genesis-magma-gt.jpg
Siêu xe Genesis Magma GT Concept. Ảnh: The Drive

Theo ông Donckerwolke, chiến lược phát triển Magma GT sẽ tương tự cách Nissan đã làm với GT-R: ra mắt bản tiêu chuẩn, sau đó bổ sung các phiên bản hiệu năng cao hơn, biến thể đua, roadster, rồi nâng cấp giữa vòng đời và lặp lại quy trình.

Đáng chú ý, Genesis còn lên kế hoạch đưa Magma GT tham gia các giải đua GT3, đồng thời bán xe cho các đội đua tư nhân. Hoạt động này sẽ do Cyril Abiteboul, Giám đốc Hyundai Motorsport và cựu lãnh đạo đội đua F1 Renault và Alpine, phụ trách, mang lại nền tảng chuyên môn vững chắc cho dự án.

Chiến lược này tương tự cách Lamborghini hay nhiều hãng siêu xe khai thác đường đua để xây dựng hình ảnh và tạo lợi nhuận. Nếu thành công, Genesis hoàn toàn có thể gia nhập sân chơi này.

582453-copy.jpg

Xa hơn, ông Donckerwolke còn hé lộ khả năng Genesis sẽ tung ra các mẫu xe sản xuất giới hạn chỉ dành riêng cho dòng Magma, tương tự chiến lược mà Ferrari, Lamborghini hay McLaren thường áp dụng: tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp thông số, đổi tên và bán với giá cao.

Bên cạnh đó, các concept như X Gran Coupe và Wingback không đơn thuần là những sản phẩm chỉ để phô trương thiết kế.

“Những mẫu xe này có thể được đưa vào sản xuất nhanh chóng với mức đầu tư bổ sung tối thiểu”, ông Donckerwolke khẳng định. Điều này cho thấy Genesis đang mở rộng danh mục sản phẩm một cách thận trọng nhưng linh hoạt.

Trường Vũ
#hyundai #siêu xe #genesis #xe hiệu năng cao #xe hiệu suất cao

Cùng chuyên mục