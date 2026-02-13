Hyundai Tucson đời mới lộ rõ hình hài

TPO - Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai - Tucson, đang chuẩn bị bước sang thế hệ mới với thiết kế được ‘lột xác’ toàn diện.

Trong vài tháng trở lại đây, nguyên mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới liên tục lộ diện trên đường chạy thử. Tuy nhiên, mẫu xe này luôn được che phủ kín bằng lớp ngụy trang dày.

Mới đây, một nguyên mẫu đã xuất hiện với mức độ che chắn tối giản hơn, hé lộ cái nhìn rõ nét nhất từ trước đến nay về thế hệ Tucson hoàn toàn mới.

Thiết kế tổng thể cho thấy nhiều đường nét lấy cảm hứng từ mẫu concept Crater ra mắt năm ngoái. Dẫu vậy, phiên bản thương mại dự kiến có phong cách ít phá cách hơn, nhưng hứa hẹn vẫn đem lại sự khác biệt.

Nguyên mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt liền khối kết hợp dải đèn định vị ban ngày góc cạnh kéo dài vào cụm đèn pha cỡ lớn, tạo nên diện mạo hiện đại và sắc sảo. Cản trước còn được bổ sung hốc gió trung tâm và khe hút gió phía dưới mở rộng, với các thanh ngang uốn cong lên ở khu vực trung tâm, tăng điểm nhấn thị giác.

Phần thân xe với các đường nét cắt xẻ trước đây được thay bằng tạo hình phẳng và gọn gàng. Xe có nắp ca-pô dạng vỏ sò, tay nắm cửa ẩn và các chi tiết khí động học tinh chỉnh.

Khoang động cơ phía trước được làm khá dài, nhô về phía trước. Các vòm bánh xe được tạo hình mạnh mẽ nhưng vẫn bị che một phần bởi lớp ngụy trang đen trắng.

Phần đuôi xe chưa lộ diện đầy đủ, song cụm đèn hậu dạng “móng vuốt” trước đây đã được thay bằng thiết kế đèn đứng cỡ lớn đặt ở hai góc ngoài. Vị trí biển số được chuyển từ cửa hậu xuống cản sau.

Hyundai hiện chưa công bố thông số chi tiết, nhưng Tucson thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay với hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới.

Ngoài ra, phiên bản plug-in hybrid cũng được kỳ vọng cải tiến mạnh mẽ, cùng khả năng xuất hiện biến thể hiệu suất cao Tucson N.

Trong đó, Tucson N được đánh giá là phiên bản đáng chú ý nhất, với tin đồn sử dụng động cơ tăng áp 1.6L thế hệ mới kết hợp mô-tơ điện cầu sau, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình này có thể mang lại công suất khoảng 300 mã lực.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Hyundai Tucson đời mới. Ảnh: NYMammoth

Giá bán của Hyundai Tucson 2027 được kỳ vọng sẽ ở mức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C - nơi các mẫu xe Nhật như Toyota RAV4 và Honda CR-V đang chiếm ưu thế, bên cạnh Mazda CX-5 thế hệ mới, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander…

Tại Việt Nam, Tucson là mẫu xe Hyundai được khách hàng trong nước mua nhiều nhất. Tính trong năm 2025, mẫu SUV cỡ C này đã bán được 9.243 xe, chiếm 17,36% trong tổng doanh số của hãng.

Bước sang tháng đầu năm 2026, Tucson tiếp tục duy trì được phong độ. Theo đó, mẫu xe này bán được 1.161 chiếc trong tháng 1, chỉ xếp sau đàn em Creta trong dải sản phẩm của Hyundai Thành Công.