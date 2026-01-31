Xe 7 chỗ bản mới của Hyundai lộ diện tại Việt Nam

TPO - Hyundai Stargazer 2026 vừa được bắt gặp tại nước ta mà không có lớp ngụy trang. Đây có thể là báo hiệu cho ngày ra mắt của mẫu MPV gia đình này đang tới gần.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh một chiếc Hyundai Stargazer bản mới xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó, mẫu MPV Hàn Quốc này từng được bắt gặp tại một trung tâm kiểm định khí thải.

Chiếc Hyundai Stargazer xuất hiện mới đây không có lớp ngụy trang nào, cho thấy rõ thiết kế phần đầu vuông vức cùng lưới tản nhiệt lớn của bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Hyundai Stargazer phiên bản mới lộ diện tại Việt Nam. Ảnh: Autopro

Hiện tại, Hyundai Thành Công chưa công bố thông tin chính thức về kế hoạch ra mắt Stargazer bản mới tại Việt Nam. Dẫu vậy, màn lộ diện công khai gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt thị trường Việt của mẫu MPV này đang tới gần.

Hyundai Stargazer facelift ra mắt lần đầu tại Indonesia vào giữa năm 2025. Đây cũng chính là quốc gia xuất khẩu dòng Hyundai Stargazer sang Việt Nam. Theo đó, nhiều khả năng bản mới của mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về nước ta.

Ở bản facelift 2026, Hyundai Stargazer sở hữu ngoại hình vuông vức và cứng cáp hơn bản tiền nhiệm. Phần đầu xe có nắp capo dài hơn cùng cụm đèn pha LED được đặt cao hơn.

Lưới tản nhiệt cỡ lớn lại có tạo hình khá giống SUV Palisade đời mới, kết hợp cùng cụm đèn LED tạo hình chữ "H" kiểu mới của thương hiệu. Phía sau xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED kéo ngang, tạo cảm giác bề thế.

Ở Indonesia, Hyundai Stargazer 2026 tiếp tục được cung cấp biến thể X với thiết kế theo phong cách SUV. Xe sở hữu lưới tản nhiệt, cản trước và sau hầm hố hơn, cánh gió lớn hơn cùng giá nóc và vòm bánh xe sơn đen.

Hyundai Stargazer X tại thị trường Indonesia.

Khoang cabin có thể chứa tối đa 7 người với cấu hình ghế 2-3-2 tiêu chuẩn. Nội thất được làm mới với cụm màn hình kép cỡ lớn, nối liền bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm tương tự nhiều mẫu xe Hyundai thế hệ mới.

Về vận hành, Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị máy xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm.

Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT. Ngoài ra, phiên bản facelift ở Indonesia còn được nâng cấp một số tính năng hỗ trợ lái an toàn.

Một động thái làm mới sản phẩm là cần thiết để tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe Hàn này trong bối cảnh phân khúc MPV cỡ nhỏ dành cho gia đình đang ngày càng nóng lên. Và những nâng cấp về thiết kế và trang bị trên bản facelift hứa hẹn sẽ giúp tăng sức hút cho dòng Hyundai Stargazer.