Giải bài toán chi phí vận hành, VinFast Evo khiến giới tài xế “đứng ngồi không yên”

Khi đặt lên bàn cân với xe máy xăng, VinFast Evo trở thành lựa chọn “trên cơ” hoàn toàn nhờ khả năng tối ưu chi phí và tạo nền tảng thu nhập bền vững hơn trong dài hạn cho tài xế dịch vụ.

Tiết kiệm đến 22,5 triệu đồng sau 1 năm

Với nhiều tài xế công nghệ, chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là tài sản gắn chặt với thu nhập mỗi ngày. Càng chạy nhiều, chi phí càng là vấn đề quan trọng cần quan tâm. Đó cũng là lý do anh Bùi Sáng, một tài xế dịch vụ tại TP.HCM, dành nhiều ngày liền để ngồi lại tính toán trước khi quyết định đặt cọc mẫu xe máy điện VinFast Evo đổi pin qua nền tảng Xanh SM.

Theo tính toán của anh, sau gần ba năm chạy xe dịch vụ, quãng đường di chuyển trung bình mỗi ngày lên tới khoảng 170km. Với cường độ đó, chiếc xe máy xăng trước đây sẽ khiến anh phải đổ gần 4 lít xăng. Tính ra, riêng tiền nhiên liệu, mỗi anh đã tiêu tốn hơn 22,5 triệu đồng cho 12 tháng vận doanh. Chưa kể, cứ khoảng 1.500 km, xe lại phải thay dầu, cộng thêm khấu hao phụ tùng, chi phí bảo dưỡng trung bình lên tới khoảng 400.000 đồng mỗi tháng, tương đương gần 5 triệu đồng mỗi năm.

“Tính tổng lại, chưa kể hao mòn xe, mỗi năm tôi phải bỏ ra hơn 27 triệu đồng cho tiền nhiên liệu và bảo dưỡng”, anh Sáng nói.

Khi anh Sáng tiếp cận thông tin về VinFast Evo, anh tính toán với phí thuê 2 pin chỉ khoảng 300.000 đồng mỗi tháng, tương đương 3,6 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, khi đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, trong 12 tháng đầu, tài xế được miễn phí đổi pin, khiến chi phí nhiên liệu trong giai đoạn này bằng 0.

Ngoài ra, xe cũng không còn phải thay dầu định kỳ với tần suất dày như trước, VinFast Evo chủ yếu cần bảo dưỡng các hạng mục cơ bản như phanh, lốp hay một số chi tiết cơ khí đơn giản. Tổng chi phí bảo dưỡng trung bình chỉ khoảng 100.000 đồng mỗi tháng, tương đương 1,2 triệu đồng mỗi năm - thấp hơn rất nhiều so với xe máy xăng.

Sau khi cộng trừ toàn bộ các khoản, anh Sáng nhận ra, chỉ riêng trong 12 tháng, việc chuyển sang VinFast Evo có thể giúp anh tiết kiệm khoảng 22,5 triệu đồng so với tiếp tục chạy xe xăng.

“Với tài xế dịch vụ, hơn 22,5 triệu là con số rất đáng kể. Đây không phải lợi ích trên giấy, mà là tiền thật, tiết kiệm được từng ngày”, anh Sáng nhấn mạnh.

Ngay cả khi giai đoạn ưu đãi đổi pin kết thúc, chi phí vận hành của xe máy điện vẫn duy trì ở mức thấp và ổn định hơn rất nhiều so với xe xăng, nhờ cấu trúc chi phí cố định, ít biến động và không phụ thuộc vào giá nhiên liệu trên thị trường

Rinh VinFast Evo về nhà với 0 đồng trả trước

Quyết định đặt cọc VinFast Evo của nhiều bác tài không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm mỗi tháng, mà còn đến từ các chính sách hỗ trợ được thiết kế riêng cho tài xế khi mua xe qua Xanh SM.

Theo đó, người mua được hưởng mức ưu đãi tổng cộng lên tới 8%, bao gồm cả 6% ưu đãi trực tiếp trên giá bán và hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe. Riêng với Evo, khi đặt cọc sớm (từ nay tới 29/1), người mua còn được ưu đãi thêm 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép nhận xe với 0 đồng vốn ban đầu, cùng chính sách hỗ trợ vay lên tới 100% giá trị xe, đã giúp nhiều tài xế nhanh chóng sở hữu phương tiện mới, sẵn sàng đưa vào vận hành mà không phải dồn toàn bộ tiền tích lũy trong một lần chi trả.

“Khi chưa phải bỏ ra quá nhiều tiền ban đầu, mình có thể đưa xe vào chạy ngay, tạo thu nhập rồi trả dần. Điều này rất sát với thực tế của nghề chạy xe”, anh Văn Hào, một tài xế dịch vụ tại Hà Nội, chia sẻ.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành trên nền tảng Xanh SM Platform, VinFast Evo tiếp tục cho thấy lợi thế rõ nét về hiệu quả kinh tế. Mức phí nền tảng chỉ 10%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, giúp tài xế giữ lại phần lớn doanh thu sau mỗi cuốc xe. Theo tính toán của anh Hào, khi chuyển từ xe máy xăng sang VinFast Evo, thu nhập ròng của anh có thể đạt trên 13 triệu đồng mỗi tháng.

“VinFast Evo giúp mình vận hành nhẹ đầu hơn, lời hơn và yên tâm gắn bó lâu dài với nghề”, anh Hào kết luận.

Rõ ràng, với nhiều tài xế, VinFast Evo không chỉ là một lựa chọn phương tiện mới, mà còn trở thành lời giải thực tế cho bài toán thu nhập về lâu dài.