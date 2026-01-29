Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Toyota Hilux bản mới chính thức công bố giá từ 632 triệu đồng

Trần Hoàng
TPO - Mẫu xe bán tải Toyota Hilux thế hệ mới vừa được hãng chính thức ra mắt với giá bán từ 632 đến 903 triệu đồng tại Việt Nam.

Sáng 29/1, Toyota chính thức giới thiệu 3 phiên bản của mẫu bán tải Hilux thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe đã được ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. So với dự đoán trước đó, giá xe Hilux không có nhiều thay đổi, dao động 632-903 triệu đồng cho 3 tùy chọn.

So với bản tiền nhiệm, Hilux mới được thay đổi thiết kế từ ngoại đến nội thất.

Thiết kế ngoại thất của Hilux thế hệ mới thay đổi theo hướng góc cạnh và hiện đại, "hầm hố", hiện đại hơn so với đời cũ.

Ông Keisuke Tokunaga, Giám đốc Khối Chiến lược kinh doanh, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam công bố giá bán xe Hilux thế hệ mới

Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt lớn hơn, cản trước tạo khối mạnh và cụm đèn LED có đồ họa sắc nét hơn, giúp diện mạo chắc chắn và thể thao hơn.

Cả 3 phiên bản đều được trang bị mặt ca lăng mới với lưới tản nhiệt không viền, họa tiết đèn cũng được tinh chỉnh hiện đại và mới lạ hơn. Ở bản 2.8 4X4 AT được thay đổi ốp mâm và thêm chi tiết ốp ở thân xe tạo cảm giác hầm hố.

Bên trong khoang lái, Toyota Hilux 2026 có thiết kế tương tự bản ra mắt ở Thái Lan với màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch. Phong cách sắp xếp khu vực yên ngựa và các nút chức năng, kể cả nút vặn gài cầu cũng được thay đổi khá giống chiếc SUV đầu bảng cùng nhà.

tp-08382.jpg
Toyota Hilux mới tại lễ giới thiệu

Xe được trang bị động cơ 2.8L Turbo cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số sàn hoặc tự động tùy vào phiên bản.

Phiên bản Standard 2.8 4X2 MT có giá 632 triệu, bản Pro 4X2 AT có giá 706 triệu đồng. Bản cao cấp nhất là Hilux Trailhunter 2.8 4X4 AT có giá 903 triệu đồng.

So với các đối thủ, mức giá 632-903 triệu đồng giúp Hilux dễ cạnh tranh hơn khi đặt cạnh Ford Ranger hiện có giá 669 triệu đến 1,3 tỷ đồng.

Mức giá này cũng tạo lợi thế nhất định trước Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng), Isuzu D-Max (650-880 triệu đồng) và Nissan Navara (685-960 triệu đồng).

Với giá bản cao ở mức 903 triệu đồng, Hilux có vùng giá trần thấp hơn Ranger, Triton và Navara.
Trần Hoàng
