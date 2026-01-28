Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Lộ diện' Hyundi Santa Fe bản mới

Lê Tuấn
TPO - Hình ảnh nguyên mẫu chạy thử của Hyundai Santa bản facelift mới đây đã hé lộ thêm một số thay đổi quan trọng của dòng SUV gia đình này.

Hyundai Santa Fe đã bước sang thế hệ mới từ năm 2024 với thiết kế theo phong cách vuông vức. Theo chu kỳ thông thường của xe Hàn, hãng đang phát triển một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), dự kiến ra mắt vào năm tới.

Những chiếc xe thử nghiệm mới đây đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại châu Âu, hé lộ hàng loạt thay đổi đáng chú ý. Dù vẫn được ngụy trang kỹ lưỡng, phần đầu xe đã cho thấy diện mạo mới.

2027-hyundai-santa-fe-127-5.jpg

Theo đó, cụm đèn pha hình hộp với dải đèn ban ngày dạng chữ H trên bản hiện hành đã được thay thế bằng cụm đèn nhỏ hơn đáng kể, đặt thấp hơn ở khu vực cản trước.

Việc thay đổi vị trí đèn pha dường như cho phép đội ngũ thiết kế của Hyundai mở rộng đáng kể kích thước lưới tản nhiệt. Hai bên lưới là dải đèn LED định vị ban ngày đặt dọc, đồng thời đảm nhiệm luôn chức năng đèn xi-nhan.

carscoops-hyundai-santa-fe-comparison.jpg
Hyundai Santa Fe facelift được cho là sẽ từ bỏ thiết kế đèn chữ H ở bản hiện hành. Ảnh: Carscoops

Các chi tiết khác vẫn khó quan sát rõ, song mẫu xe nhiều khả năng sẽ giữ lại hốc gió trung tâm hình chữ nhật đặt ở vị trí trung gian. Ngoài ra, phần hốc gió phía dưới cũng được tinh chỉnh, với cảm biến trung tâm trông nổi bật và rõ nét hơn.

Ở phía sau, dải đèn LED nối ngang và cụm đèn hậu kiểu chữ H có vẻ đã nhường chỗ cho thiết kế đèn mới dạng dọc, tạo sự đồng bộ với phần đầu xe. Đi kèm là cản sau mới, được tạo hình mềm mại và bo tròn hơn so với thiết kế góc cạnh trên phiên bản hiện tại.

Về nội thất, dù chưa có nhiều hình ảnh nhưng Santa Fe facelift dự kiến sẽ có một số cập nhật nhất định, bao gồm hệ thống giải trí Pleos Connect mới của Hyundai và vô-lăng vuông vức hơn.

Đáng chú ý, Santa Fe bản nâng cấp được cho là sẽ bổ sung một tùy chọn truyền động mới dạng EREV (xe điện mở rộng phạm vi). Bên cạnh đó, xe nhiều khả năng vẫn duy trì các cấu hình động cơ hiện có.

hyundai-santa-fe-facelift-2026-illustration-1024x563.jpg
Ảnh đồ họa dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe bản facelift. Ảnh: NYMommoth

Danh mục này gồm động cơ xăng 2.5L tăng áp cho công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm, bản hybrid sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Dự kiến Hyundai sẽ chính thức giới thiệu Santa Fe bản facelift vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, trước khi đưa mẫu xe này ra thị trường vào khoảng năm 2027.

Lê Tuấn
