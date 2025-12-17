Công nghệ hybrid trên Hyundai Santa Fe mới bán ở Việt Nam

Thị trường xe gầm cao vừa được thổi một làn gió mới với sự ra mắt của Hyundai Santa Fe Hybrid, qua đó bổ sung thêm lựa chọn trong nhóm xe thân thiện với môi trường dành cho gia đình.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam vừa đón nhận phiên bản Hyundai Santa Fe Hybrid khiến phân khúc này sôi động hơn, người tiêu dùng cũng dành nhiều sự quan tâm hơn đến các hệ thống động cơ hybrid trên các thương hiệu lớn đang bán tại Việt Nam.

Hiện nay, trong cùng tầm giá, Hyundai, Toyota, Honda đang mang đến cho người dùng Việt những triết lý công nghệ khác biệt. Hệ thống hybrid được phát triển với cùng mục tiêu là cắt giảm lượng nhiên liệu sử dụng trong quá trình vận hành, nhưng cách thức mà mỗi hãng xe lại có những khác biệt nhất định, tạo nên trải nghiệm riêng biệt.

Hệ thống hybrid song song hiệu quả, tiết kiệm của Hyundai

Trên mẫu Santa Fe Hybrid thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam mới đây, Hyundai sử dụng cấu trúc Hybrid Song Song (Parallel Hybrid). Điểm khác biệt lớn nhất là sự kết hợp giữa mô-tơ điện công suất cao với động cơ 1.6L Turbo.

Hyundai Santa Fe Hybrid có mức tiêu thụ xăng chỉ hơn 6L/100km khi đi trong đô thị.

Nhờ động cơ thế hệ mới, hệ thống đạt tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, vượt trội hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Xe sử dụng hộp số tự động công nghệ ASC (Active Shift Control) được tối ưu hóa cho hệ thống Hybrid, thay vì hộp số vô cấp (e-CVT), giúp cảm giác lái mượt mà, quen thuộc và phấn khích hơn cho người dùng. Trên thực tế, đa số xe cao cấp và xe sang hiện nay trên thị trường là sử dụng hộp số AT, DCT thay vì các hộp số CVT.

Hộp số AT trên Santa Fe Hybrid không chỉ giúp quá trình tăng tốc diễn ra mượt mà hơn và nhanh hơn mà còn giúp giảm thiểu hao mòn của các chi tiết cơ khí bên trong hộp số, nâng cao độ bền và hiệu suất truyền tải của toàn hệ thống hybrid.

Santa Fe là mẫu xe 7 chỗ hiếm hoi trong phân khúc phổ thông có cấu hình hybrid.

Santa Fe Hybrid tích hợp hệ thống đề và máy phát vào bộ phận HSG (mô-tơ khởi động phát điện tích hợp) thế hệ mới công suất 13 kW. Nhờ công suất lớn, HSG kéo động cơ đạt tốc độ tua máy tối ưu và đảm bảo áp suất dầu bôi trơn đầy đủ trước khi kích hoạt đánh lửa, chủ nhân chỉ cần khởi động Santa Fe Hybrid và vận hành gần như ngay lập tức, không cần chờ tua máy ổn định như xe xăng vào mỗi sáng.

Hệ thống điểu khiển trên xe sẽ tự động sử dụng động cơ điện, động cơ xăng riêng biệt hoặc kết hợp thông qua HTRAC, tùy theo điều kiện vận hành thực tế, đảm bảo xe luôn hoạt động tối ưu nhất. Santa Fe Hybrid hứa hẹn là một chiếc xe siêu bền, tiết kiệm và đáng mua nhất phân khúc.