Hé lộ thêm chi tiết của Hyundai Santa Fe bản nâng cấp

TPO - Hình ảnh chạy thử rò rỉ cùng các bản dựng đồ họa từ Hàn Quốc mới đây hé lộ thêm một số thay đổi về thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift.

Theo Korean Car Blog, lần nâng cấp giữa vòng đời (facelift) sắp tới có thể là một trong những cú chuyển mình mạnh mẽ nhất của Hyundai Santa Fe. Nguyên mẫu facelift chạy thử của mẫu xe mới đây tiếp tục xuất hiện, cho thấy xe sẽ mang ngôn ngữ thiết kế Art of Steel hoàn toàn mới của Hyundai.

Hình ảnh chạy thử mới nhất được ghi lại vào ban đêm, cho thấy thêm một số chi tiết của xe. Những thay đổi đáng chú ý gồm phần đầu được làm lại với cụm đèn trước mảnh hơn, dải LED ban ngày chuyển sang hai bên.

Hình ảnh nguyên mẫu Hyundai Santa Fe facelift chạy thử tại Hàn Quốc. Ảnh: KCB.

Lưới tản nhiệt bốn thanh được tinh gọn thay cho kiểu thiết kế mang hơi hướng của xe Land Rover của mẫu hiện hành. Thân xe được tạo hình phẳng và kéo dài theo phương ngang, giúp tăng cảm giác rộng rãi thay vì góc cạnh.

Trong khi đó, phía sau được cho là sẽ có cụm đèn hậu dạng dọc nối liền bằng một thanh đèn phanh chạy ngang. Vị trí gắn biển số cũng được tinh chỉnh để trông cân đối hơn.

Nhìn chung, Santa Fe facelift được dự đoán sẽ có dáng vẻ mềm mại hơn thay vì kiểu vuông vức của bản hiện hành. Bên cạnh thay đổi thiết kế, Hyundai cũng xác nhận nâng cấp đáng chú ý về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, các bản Santa Fe dùng động cơ 2.5L tăng áp sẽ loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) để chuyển sang hộp số tự động biến mô thủy lực truyền thống. Trong khi đó, bản hybrid vẫn dùng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Một bản dựng đồ họa dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift. Ảnh: gotchacars.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Việc áp dụng thiết kế mới và tối ưu phần cứng cho Santa Fe được kỳ vọng sẽ giúp dòng xe này lấy lại vị thế trong nhóm SUV gia đình.

Tại Việt Nam, Santa Fe được lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công. Đơn vị này mới đây vừa ra mắt thêm Santa Fe phiên bản hybrid, qua đó bổ sung thêm sự lựa chọn SUV 7 chỗ thân thiện môi trường cho khách hàng Việt.

Động thái này cũng được kỳ vọng sẽ giúp tăng sức hút cho Santa Fe trong phân khúc. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, mẫu SUV Hàn Quốc này đã bàn giao được 2.179 chiếc, xếp thứ 3 ở phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam.