Hyundai Thành Công triển khai chuỗi ưu đãi trong tháng 12

Chương trình nổi bật với gói “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành”, hỗ trợ tài chính lên tới 200 triệu đồng, cùng quyền lợi giá trị khác áp dụng cho các dòng xe Hyundai.

Cụ thể, trong tháng 12, khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer đều có cơ hội lựa chọn 1 trong các gói ưu đãi bao gồm gói giảm giá trực tiếp, lên đến 200 triệu đồng hoặc gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Trong gói giảm giá trực tiếp, các dòng xe Hyundai Accent được ưu đãi tối đa 64 triệu đồng, Hyundai Stargazer 86 triệu, Hyundai Santa Fe 180 triệu, Hyundai Palisade 200 triệu đồng, Hyundai Creta 50 triệu và Hyundai Tucson 58 triệu đồng.

Với riêng 3 mẫu xe Santa Fe, Stargazer và Accent, nếu khách hàng lựa chọn gói ưu đãi 1, được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

Mẫu xe Hyundai Creta.

Với gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, gói này áp dụng cho tất cả các xe trên, ngoài ra còn được miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (áp dụng tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong tháng 12, Hyundai Grand i10 sẽ được áp dụng ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Chương trình được áp dụng tại các Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc với các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng 12.