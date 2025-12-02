Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hyundai Thành Công triển khai chuỗi ưu đãi trong tháng 12

H.N

Chương trình nổi bật với gói “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành”, hỗ trợ tài chính lên tới 200 triệu đồng, cùng quyền lợi giá trị khác áp dụng cho các dòng xe Hyundai.

Cụ thể, trong tháng 12, khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer đều có cơ hội lựa chọn 1 trong các gói ưu đãi bao gồm gói giảm giá trực tiếp, lên đến 200 triệu đồng hoặc gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Trong gói giảm giá trực tiếp, các dòng xe Hyundai Accent được ưu đãi tối đa 64 triệu đồng, Hyundai Stargazer 86 triệu, Hyundai Santa Fe 180 triệu, Hyundai Palisade 200 triệu đồng, Hyundai Creta 50 triệu và Hyundai Tucson 58 triệu đồng.

Với riêng 3 mẫu xe Santa Fe, Stargazer và Accent, nếu khách hàng lựa chọn gói ưu đãi 1, được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

hyundai-creta.jpg
Mẫu xe Hyundai Creta.

Với gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, gói này áp dụng cho tất cả các xe trên, ngoài ra còn được miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (áp dụng tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong tháng 12, Hyundai Grand i10 sẽ được áp dụng ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Chương trình được áp dụng tại các Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc với các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng 12.

H.N
#Hyundai Thành Công #khuyến mại #giảm giá

Cùng chuyên mục