Những thương hiệu ô tô tốt nhất năm 2025

TPO - Mới đây, tạp chí Consumer Reports đã công bố báo cáo đánh giá các thương hiệu ô tô của năm 2025. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hãng xe Nhật vẫn có độ tin cậy cao nhất.

Để đánh giá, Consumer Reports (CR) tiến hành thử nghiệm chất lượng của hơn 200 dòng xe mới, xem xét hiệu suất an toàn và phân tích dữ liệu về độ tin cậy và mức độ hài lòng của chủ sở hữu từ các cuộc khảo sát. Sau đó, đơn vị này sẽ tính điểm trung bình để xếp hạng các hãng xe tốt nhất dựa trên độ tin cậy.

Năm 2025, Subaru tiếp tục giữ vị trí số 1 trong bảng tổng sắp thương hiệu ô tô tốt nhất với 82 điểm. Xếp ngay sau là BMW khi chỉ kém hơn Subaru vỏn vẹn 1 điểm trong bài kiểm tra vận hành. Với điểm trung bình 82, BMW là cái tên dẫn đầu trong phân khúc xe sang.

Subaru Forester 2025.

Xếp ở các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Porsche (79), Honda (76), Toyota (75), Lexus (75), Lincoln (75), Hyundai (74), Acura (73) và Tesla (72).

Trong số này, Lincoln là thương hiệu tăng hạng mạnh nhất, vươn lên 17 bậc. Kết quả này có được chủ yếu độ ổn định cao của dải sản phẩm hiện hành dù đã khá cũ. Tương tự, Tesla cũng tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng.

Như các năm trước, một nửa số thương hiệu trong danh sách đến từ xứ mặt trời mọc, cho thấy xe Nhật vẫn có độ tin cậy được đánh giá cao. Trước đó vào năm 2024, Subaru cùng Lexus, Toyota, Honda và Acura đã chiếm trọn 5 vị trí đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, những thương hiệu ô tô xếp cuối bảng xếp hạng của CR gần như không thay đổi so với năm ngoái. Nhóm này gồm Dodge, GMC, Land Rover, Alfa Romeo và Jeep, với điểm trung bình dưới 55.

Đối với ô tô đã qua sử dụng, xe Nhật tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng độ tin cậy dài hạn với Lexus và Toyota, sở hữu số điểm lần lượt là 77 và 73. Xếp thứ ba nhưng kém xa hai vị trí dẫn đầu là Mazda với 58 điểm. Honda và Acura hoàn thiện top 5 với các mức điểm 57 và 53.

Các mẫu ô tô Nhật dù là mới hay cũ vẫn có độ tin cậy tương đối cao.

Trong khi đó, xếp cuối trong bảng đánh giá độ tin cậy xe cũ của CR là Tesla. Hãng xe điện Mỹ xếp thứ 26/26 với điểm đánh giá trung bình chỉ đạt 31, thấp hơn cả Jeep (32), Ram (35) và Chrysler (36). Nghiên cứu này đánh giá các mẫu xe của 26 thương hiệu, có tuổi đời từ 5 đến 10 năm.

Giai đoạn được khảo sát trùng với thời điểm Tesla đẩy mạnh sản xuất Model 3, và có lúc thương hiệu này phải lắp ráp xe trong một khu nhà bạt lớn tại bãi đỗ xe của nhà máy Fremont (California). Theo CR, đây không phải môi trường lý tưởng để tạo ra những chiếc xe có độ bền lâu dài.

Dẫu vậy, CR cũng ghi nhận Tesla đã có những cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Các mẫu xe mới của hãng cho thấy độ tin cậy tốt hơn mức trung bình, qua đó giúp Tesla lọt vào top 10 bảng xếp hạng dành cho xe mới.