Yamaha ra mắt xe tay ga hybrid giá rẻ

TPO - Ra mắt tại thị trường Malaysia, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 là mẫu xe tay ga hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, ưu tiên tính tiết kiệm.

Hãng xe Yamaha vừa giới thiệu mẫu Ego Gear Pro Hybrid đời 2026 tại Malaysia với giá bán 6.198 Ringgit (khoảng 39 triệu đồng). Theo Paultan, với mức giá này, mẫu xe tay ga mới của Yamaha hướng đến đối tượng khách hàng có ngân sách hạn chế.

Điểm mới đáng chú ý trên Ego Gear Pro Hybrid là tính năng Power Assist, tự động bổ trợ sức kéo khi xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích khi chở thêm người hoặc khởi hành trên đường dốc.

Hệ thống này hoạt động đến tốc độ tối đa 30 km/h, kết hợp cùng Smart Motor Generator (SMG) cho chức năng dừng/khởi động tự động và khởi động chỉ với một nút bấm. Hệ thống này hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà hơn trong đô thị.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc. Động cơ cho công suất 8,4 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút, truyền động qua hộp số CVT tự động tới bánh sau.

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 12 inch cho cả trước và sau, đi kèm lốp 110/70. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, trong khi treo trước là phuộc ống lồng và treo sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước.

Xe được trang bị màn hình LCD đơn sắc, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect với điện thoại thông minh. Tính năng này cho phép nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, nhắc lịch bảo dưỡng, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, vị trí đỗ xe gần nhất và tính năng định vị xe trong bãi đỗ.

Bình xăng của Ego Gear Pro Hybrid có dung tích 5,1 lít, trong khi cốp dưới yên đạt 18,3 lít, kèm hai hộc chứa đồ phía trước. Xe có chiều cao yên 750 mm, trọng lượng 95 kg, và được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Stellar White, Navy Green và Cosmic Blue.

Tại Việt Nam, Yamaha hiện phân phối một mẫu xe tay ga dùng động cơ lai xăng - điện là Grande Blue Core Hybrid với giá đề xuất khoảng 49 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe máy điện Neo’S có giá tương đương nhưng thường xuyên được khuyến mãi, giảm xuống còn khoảng 34-35 triệu đồng.