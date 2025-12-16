Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Yamaha ra mắt xe tay ga hybrid giá rẻ

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ra mắt tại thị trường Malaysia, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 là mẫu xe tay ga hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, ưu tiên tính tiết kiệm.

Hãng xe Yamaha vừa giới thiệu mẫu Ego Gear Pro Hybrid đời 2026 tại Malaysia với giá bán 6.198 Ringgit (khoảng 39 triệu đồng). Theo Paultan, với mức giá này, mẫu xe tay ga mới của Yamaha hướng đến đối tượng khách hàng có ngân sách hạn chế.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-1.jpg

Điểm mới đáng chú ý trên Ego Gear Pro Hybrid là tính năng Power Assist, tự động bổ trợ sức kéo khi xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích khi chở thêm người hoặc khởi hành trên đường dốc.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-4.jpg

Hệ thống này hoạt động đến tốc độ tối đa 30 km/h, kết hợp cùng Smart Motor Generator (SMG) cho chức năng dừng/khởi động tự động và khởi động chỉ với một nút bấm. Hệ thống này hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà hơn trong đô thị.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-6.jpg

Sức mạnh của xe đến từ động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc. Động cơ cho công suất 8,4 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút, truyền động qua hộp số CVT tự động tới bánh sau.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-9.jpg

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 12 inch cho cả trước và sau, đi kèm lốp 110/70. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, trong khi treo trước là phuộc ống lồng và treo sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-7.jpg
2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-8.jpg

Xe được trang bị màn hình LCD đơn sắc, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect với điện thoại thông minh. Tính năng này cho phép nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, nhắc lịch bảo dưỡng, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, vị trí đỗ xe gần nhất và tính năng định vị xe trong bãi đỗ.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-5.jpg

Bình xăng của Ego Gear Pro Hybrid có dung tích 5,1 lít, trong khi cốp dưới yên đạt 18,3 lít, kèm hai hộc chứa đồ phía trước. Xe có chiều cao yên 750 mm, trọng lượng 95 kg, và được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Stellar White, Navy Green và Cosmic Blue.

2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-10.jpg
2026-yamaha-ego-gear-pro-malaysi-11.jpg

Tại Việt Nam, Yamaha hiện phân phối một mẫu xe tay ga dùng động cơ lai xăng - điện là Grande Blue Core Hybrid với giá đề xuất khoảng 49 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe máy điện Neo’S có giá tương đương nhưng thường xuyên được khuyến mãi, giảm xuống còn khoảng 34-35 triệu đồng.

Lê Tuấn
#yamaha #xe tay ga #xe hybrid #xe máy hybrid #Yamaha Ego Gear Pro Hybrid

Xem thêm

Cùng chuyên mục