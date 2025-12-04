Hyundai Santa Fe có thêm bản hybrid tại Việt Nam

TPO - Sau hơn một năm ra mắt Santa Fe thế hệ mới tại Việt Nam, Hyundai Thành Công vừa bổ sung thêm phiên bản hybrid cho dòng SUV gia đình này.

Đầu tháng 12, Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu mẫu Santa Fe Hybrid tới thị trường trong nước. Theo công bố, phiên bản động cơ lai điện này có giá bán niêm yết là 1,369 tỷ đồng.

Như vậy, Hyundai Santa Fe Hybrid là phiên bản cao nhất về giá của mẫu SUV Hàn Quốc tại Việt Nam. Trước đó, vị trí này thuộc về bản 2.5T Calligraphy với mức giá niêm yết 1,365 tỷ đồng.

Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Santa Fe Hybrid và các bản đã ra mắt nằm ở động cơ xăng lai điện. Theo đó, xe sử dụng máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện và pin dung lượng 1,49 kWh, cho tổng công suất đạt 235 mã lực và 367 Nm mô-men xoắn, cao hàng đầu phân khúc.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng hộp số vô cấp thường thấy trên các dòng xe hybrid, Hyundai Motor trang bị cho mẫu xe này hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa riêng cho xe hybrid cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Ngoài ra, hãng còn ứng dụng công nghệ Active Shift Control (ASC) độc quyền, cho phép mô-tơ điện kiểm soát việc chuyển số nhằm rút ngắn 30% thời gian sang số so với xe truyền thống.

Sự kết hợp giữa hộp số có cấp và công nghệ ASC vừa cho cảm giác lái phấn khích, sang số mượt mà, đồng thời còn giúp tăng độ bền hộp số nhờ giảm thiểu ma sát trong quá trình vận hành

Bên cạnh khả năng tăng tốc mượt, hệ thống hybrid trên Santa Fe còn mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm. Theo công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu SUV hybrid chỉ tiêu thụ 5,94 lít/100 km trong điều kiện ngoài đô thị và 6,37 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp.

Ngoài những điểm khác biệt cốt lõi trên, Hyundai Santa Fe Hybrid có ngoại hình và trang bị gần như giống hệt bản Prestige đang bán tại Việt Nam.

Xe có bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 20 inch, đèn pha LED thấu kính với dải đèn chữ "H" vắt ngang, cảm biến trước/sau, cửa sổ trời đôi... Bản mới được phân biệt với logo "hybrid" đặt ở cửa cốp.

﻿

Bên trong khoang cabin, Santa Fe Hybrid có cụm màn hình đôi dạng cong kích thước 12,3 inch mỗi màn, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây, HUD, 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây 2 vùng, cần số núm xoay điện tử đặt sau vô-lăng. Hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp sấy và thông gió (hàng trước).

Về an toàn, phiên bản hybrid vẫn được trang bị đầy đủ 6 túi khí và gói an toàn chủ động SmartSense thế hệ 2 với các tính năng: hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, giám sát và cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng, ga tự động thích ứng và cảnh báo mở cửa an toàn.

Việc bổ sung phiên bản Santa Fe Hybrid được xem là bước đi hợp lý và mang tính chiến lược của Hyundai trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang ngày càng chuộng các dòng xe điện hóa. Mặt khác, việc Toyota Innova Cross HEV hiện là mẫu xe hybrid bán chạy nhất năm 2025 cho thấy nhu cầu dành cho một mẫu SUV 7 chỗ hybrid đang ở mức cao.

Với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành êm ái đặc trưng khi kết hợp động cơ xăng và điện, Hyundai Santa Fe Hybrid được kỳ vọng sẽ giúp tăng sức cạnh tranh cho dòng SUV Hàn Quốc này.