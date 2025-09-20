Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hé lộ diện mạo hoàn toàn mới của Hyundai Santa Fe

Lê Tuấn
TPO - Dựa trên những ảnh rò rỉ, giới truyền thông Hàn Quốc dự đoán Hyundai Santa Fe bản facelift sẽ có sự thay đổi đáng kể về thiết kế.

Hyundai Santa Fe từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong dải sản phẩm SUV của hãng xe Hàn Quốc. Tuy nhiên, thế hệ thứ năm ra mắt năm 2023 lại chưa đáp ứng kỳ vọng.

Dù sở hữu thiết kế vuông vức theo xu hướng, Santa Fe vẫn để lại một số tranh cãi về phần đuôi bên cạnh hợp số ly hợp kép. Điều này khiến doanh số của mẫu xe bị tụt giảm, dù là ở quê nhà Hàn Quốc, khi thường xuyên bị Kia Sorento, Kia Carnival và ngay cả “người anh em” Palisade vượt qua.

Mới đây, nguyên mẫu đầu tiên của Santa Fe bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã được bắt gặp tại Hàn Quốc, cho thấy Hyundai đang lắng nghe phản hồi thị trường.

santa-fe-2027-prototype-1.jpg
Nguyên mẫu Hyundai Santa Fe facelift chạy thử tại Hàn Quốc.

Phiên bản nâng cấp được hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, đưa Santa Fe trở nên thanh thoát và hiện đại hơn, gần với phong cách của thế hệ mới Hyundai Tucson.

Theo hình ảnh rò rỉ nguyên mẫu thử nghiệm, giới truyền thông Hàn Quốc dự đoán Santa Fe facelift sẽ là một trong những lần nâng cấp giữa vòng đời táo bạo nhất của Hyundai.

santa-fe-2027-prototype-4624.jpg

Xe dự kiến được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” thế hệ mới của Hyundai. Một số thay đổi đáng chú ý có thể xuất hiện gồm cụm đèn pha thanh mảnh kết hợp dải đèn định vị dọc, lưới tản nhiệt bốn nan tinh gọn hơn, thân xe gọn hơn đi kèm chi tiết ốp ngang tạo cảm giác xe rộng hơn.

Đáng chú ý, thay đổi quan trọng và được mong chờ nhất nằm ở phía sau với đèn hậu đặt dọc kết hợp dải đèn phanh ngang kéo dài. Biển số được dời lên cửa cốp, cùng ốp trang trí đen bóng tạo điểm nhấn tương phản.

hyundai-santa-fe-2027-thiet-ke-1.jpg
hyundai-santa-fe-2027-thiet-ke.jpg
Một bản dựng đồ họa dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift.

Tổng thể, Santa Fe mới sẽ bớt vuông vức và mang dáng vẻ khí động học hơn, tạo cảm giác cao cấp theo hướng của Palisade thế hệ mới. Những thay đổi ở bản facelift được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt giúp Santa Fe lấy lại sức hút với khách hàng.

Song song với cải tiến thiết kế, Hyundai cũng xác nhận thay đổi lớn về kỹ thuật: tất cả phiên bản Santa Fe 2.5L tăng áp sẽ loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp, thay bằng hộp số tự động biến mô thủy lực.

Đây là bước đi nhằm giải quyết tình trạng giật cục ở tốc độ thấp, sang số thiếu mượt mà. Trong khi đó, bản hybrid vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Santa Fe facelift 2027 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Thiết kế và hộp số cải tiến được xem là điểm nhấn quan trọng để giúp mẫu xe Hàn Quốc cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung vốn đang ngày càng khốc liệt.

Lê Tuấn
#hyundai santa fe #hyundai #santa fe #suv #santa fe facelift

