Chủ xe Santa Fe: Tôi muốn đồng hành cùng vợ đi đến mọi miền Tổ quốc trên chiếc xe này

Anh Huỳnh Vĩnh Long, một doanh nhân sở hữu công ty thiết kế - in ấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ đam mê công việc mà còn có tình yêu lớn dành cho xe hơi. Từ việc nâng cấp tỉ mỉ chiếc Hyundai Tucson đến việc trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu Hyundai Santa Fe mới, anh đã chứng minh sự nhạy bén trong việc lựa chọn những mẫu xe phù hợp với phong cách sống và nhu cầu cá nhân.

Hành trình từ Tucson đến Santa Fe

Trước khi sở hữu Santa Fe, anh Long từng gắn bó với một chiếc Hyundai Tucson. Anh đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu và nâng cấp chiếc xe này, từ ngoại thất, nội thất đến các tính năng vận hành, biến nó thành một tác phẩm cá nhân hóa độc đáo. Tuy nhiên, khi Hyundai giới thiệu Santa Fe mới với thiết kế đột phá, anh lập tức bị cuốn hút. “Tôi bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế của Santa Fe không chỉ đẹp mà còn mang một cá tính rất riêng,” anh chia sẻ.

Không chần chừ, anh nhanh chóng đặt hàng, trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe này tại Việt Nam. Quyết định này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ vợ anh, dù trên mạng xã hội có không ít ý kiến trái chiều cho rằng ngoại hình của Santa Fe “quá khác lạ” hay “không hợp mắt số đông”. Anh Long chỉ cười nhẹ: “Tôi chọn xe vì chính mình, không phải để làm hài lòng tất cả mọi người.”

Thiết kế Santa Fe: Đẹp lạ, thực dụng & công thái học

Làm việc trong ngành thiết kế mỹ thuật, anh Long có cái nhìn sắc sảo về thẩm mỹ và chức năng. Với anh, Santa Fe không chỉ là một chiếc xe đẹp lạ mà còn là một sản phẩm được thiết kế với mục đích rõ ràng. “Thiết kế của Santa Fe không chỉ dừng ở vẻ ngoài ấn tượng. Nó nổi bật, táo bạo và đặc biệt chú trọng đến tính ứng dụng thực tế cũng như công thái học,” anh nhận xét.

Anh giải thích thêm rằng các đường nét trên Santa Fe được tính toán kỹ lưỡng để vừa tạo ấn tượng thị giác, vừa đảm bảo hiệu quả khí động học và tiện ích sử dụng. “Đây là kiểu thiết kế có lý do, không phải đẹp để cho vui. Nó phục vụ người lái và hành khách một cách tối ưu,” anh nhấn mạnh. Với anh, Santa Fe là minh chứng cho việc một chiếc xe có thể vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là công cụ thực dụng.

Phiên bản 2.5 Turbo Caligraphy: Tận hưởng tối đa công nghệ

Khi quyết định mua Santa Fe, anh Long không ngần ngại chọn phiên bản cao cấp nhất – 2.5 Turbo Caligraphy. “Tôi muốn trải nghiệm trọn vẹn những gì Hyundai mang lại. Nếu đã mua xe, phải là phiên bản cao nhất vì xét về giá tiền chênh lệch so với bản thấp hơn (như Prestige) thì những options của bản Calligraphy đem lại vẫn hời hơn số tiền chênh lệch đó. (Ví dụ như Hộp số 8 cấp DTC, Mâm 21", bộ ghế da Napa, gương chống chói tích hợp camera DCM….) ” anh nói với nụ cười vui. Với anh, phiên bản này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là niềm đam mê và là cơ hội cá nhân hóa sở thích của mình .

Động cơ 2.5 Turbo mạnh mẽ, kết hợp với hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái an toàn Hyundai Smartsense, cảnh báo điểm mù, HUD và camera 360 độ, đã khiến anh Long hoàn toàn hài lòng. “Tôi cảm nhận được sự đầu tư của Hyundai trong từng chi tiết. Đây là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo,” anh đánh giá.

Nội thất: sang trọng, tiện nghi và dễ sử dụng

Nội thất của Santa Fe là một trong những điểm khiến anh Long ấn tượng nhất. Anh đặc biệt yêu thích cụm màn hình đôi tích hợp, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa dễ sử dụng. “Hệ thống điều khiển trên Santa Fe rất thông minh, kết hợp giữa cảm ứng và phím cơ một cách hợp lý. Tôi không bao giờ cảm thấy bối rối khi sử dụng,” anh chia sẻ.

Hệ thống sạc không dây kép là một tính năng mà anh đánh giá cao, đặc biệt khi cả anh và vợ đều thường xuyên sử dụng điện thoại. “Sạc nhanh, tiện lợi, và có tới hai vị trí – điều này thực sự phù hợp với gia đình tôi,” anh nói. Ngoài ra, không gian nội thất rộng rãi và được bố trí khoa học cũng mang lại cảm giác thoải mái, dù là cho những chuyến đi ngắn trong thành phố hay hành trình dài ngày.

Hệ thống âm thanh Bose trên Santa Fe là một điểm nhấn khác khiến anh Long hài lòng. “Âm thanh sắc nét, đồng đều ở mọi dải tần. Nếu bạn là một audiophile khó tính, có thể sẽ tìm ra vài điểm chưa hoàn hảo, nhưng với mức giá 1,365 tỷ đồng, Bose trên Santa Fe là ổn” anh nhận xét. Anh còn so sánh: “Trên những dòng xe sang với những hệ thống loa Mark Levinson, B&O…. có giá gấp 5-6 lần, nhưng đối với những audiophile thì vẫn chưa phải là hoàn hảo. Santa Fe làm rất tốt trong phân khúc của nó.”

Anh Long thường xuyên bật nhạc trong xe, từ những bản ballad nhẹ nhàng đến các bài nhạc sôi động, và hệ thống Bose luôn đáp ứng tốt mọi thể loại. “Ngồi trong xe mà cảm giác như đang ở phòng hòa nhạc vậy,” anh mô tả.

Cá nhân hóa: rèm chắn nắng – tình yêu dành cho vợ

Dù Santa Fe đã được trang bị gần như đầy đủ mọi tiện ích, anh Long vẫn muốn để lại dấu ấn cá nhân trên chiếc xe. Anh tự tay lắp thêm rèm chắn nắng cho hàng ghế trước, tương tự như rèm cửa sổ thông thường. “Tôi muốn bảo vệ vợ khỏi ánh nắng gay gắt của Sài Gòn. Cô ấy thường xuyên ngồi cùng tôi trên xe, và tôi muốn cô ấy luôn cảm thấy thoải mái,” anh chia sẻ.

Tùy chỉnh này tuy nhỏ nhưng thể hiện sự chu đáo của anh đối với gia đình. “Santa Fe đã làm tôi ‘thất nghiệp’ vì không còn gì để độ thêm. Nhưng cái rèm này là ngoại lệ – nó là món quà nhỏ tôi dành cho vợ,” anh nói với nụ cười ấm áp.

Trải nghiệm đường dài: chinh phục Đà Lạt, Nha Trang & hơn thế nữa

Santa Fe đã đồng hành cùng anh Long và gia đình trong nhiều chuyến đi xa,Từ Quy nhơn đến khu vực Tây nguyên (Buôn Mê Thuột, Pleiku, Gia Lai, Măng Đen) từ Đà Lạt với những cung đường đèo quanh co đến Nha Trang đầy nắng gió. Anh hoàn toàn hài lòng với hiệu suất của xe. “Hệ thống treo của Santa Fe cân bằng tuyệt vời giữa độ êm ái và sự chắc chắn, thật bất ngờ vì đây là 1 sự khác biệt lớn và là nâng cấp Hệ thống treo & khung gầm đáng giá nhất so với thế hệ trước. Động cơ 280 mã lực giúp xe leo đèo mà không hề hụt hơi, còn hệ dẫn động 4 bánh HTRAC mang lại sự ổn định đáng kinh ngạc,” anh nhận xét.

Những chuyến đi không chỉ là cơ hội để khám phá mà còn là dịp để anh cảm nhận rõ hơn sự vượt trội của Santa Fe. “Dù xe có kích thước lớn, nhưng cảm giác lái rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi cầm lái,” anh nói. Trong thời gian tới gia đình anh dự định sẽ đi hết các cung đường địa đầu Tổ quốc ở phía Bắc.

Kỷ niệm với Santa Fe Việt Nam Roadtrip

Tham gia hành trình Santa Fe Việt Nam Roadtrip với chủ đề “Vũ: Khai mở”, anh Long đã có cơ hội khám phá cực Nam của Tổ quốc, từ mũi Cà Mau đến cánh đồng muối Bạc Liêu. Anh còn được trải nghiệm văn hóa địa phương qua những buổi biểu diễn đờn ca tài tử và giao lưu với các chủ xe Santa Fe khác. “Hành trình này không chỉ là chuyến đi đầy cảm xúc, mà còn là cơ hội để tôi thấy được khả năng vượt trội của Santa Fe trên nhiều cung đường khác nhau,” anh chia sẻ. “Xe vận hành mượt mà, mạnh mẽ, và mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.”

Gợi ý cải tiến: làm mát ghế hàng sau

Dù rất hài lòng với Santa Fe, anh Long vẫn có một đề xuất để chiếc xe trở nên hoàn hảo hơn. “Tôi mong Hyundai bổ sung tính năng làm mát cho hàng ghế sau, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng bức quanh năm ở miền Nam. Hàng ghế trước đã có làm mát rất tốt, nếu hàng sau cũng được trang bị thì Santa Fe sẽ không còn gì để chê,” anh gợi ý. Với anh, đây là một cải tiến nhỏ nhưng sẽ nâng tầm trải nghiệm cho hành khách.

Santa Fe – Lựa chọn hoàn hảo cho sự khác biệt

Với anh Huỳnh Vĩnh Long, Hyundai Santa Fe không chỉ là một chiếc xe mà còn là biểu tượng của phong cách, chất lượng và sự thực dụng. Từ thiết kế độc đáo, nội thất tiện nghi đến hiệu suất ấn tượng, Santa Fe đã chinh phục anh hoàn toàn. “Đây là chiếc xe dành cho những ai yêu thích sự khác biệt và muốn một phương tiện đáng tin cậy cho mọi hành trình,” anh kết luận. Với anh, Santa Fe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là người bạn đồng hành, phản ánh đúng tinh thần và cá tính của mình.