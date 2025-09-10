Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Hé lộ thiết kế xe điện hoàn toàn mới của Hyundai

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đây được coi là bản xem trước cho mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của Hyundai, dự kiến có tên Ioniq 3.

Khi triển lãm ô tô Munich 2025 dần hạ màn, Hyundai đã gây chú ý khi hé lộ mẫu xe ý tưởng Concept Three. Phiên bản thương mại được kỳ vọng sẽ giữ nguyên thiết kế từ concept, dự kiến đi vào sản xuất năm 2026.

hyundai-three-concept-8.jpg

Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ mang tên Ioniq 3 khi bán ra tại châu Âu vào năm tới. Với chiều dài 4.288 mm, đây là một mẫu xe điện cỡ nhỏ, định hướng cạnh tranh với Volkswagen ID. Golf sắp ra mắt.

hyundai-three-concept.jpg

Nhưng khác với dáng vẻ truyền thống của Golf, Concept Three mang dáng coupe năng động, mái dốc và phần đầu xe thấp như một chiếc xe thể thao.

hyundai-three-concept-2.jpg

Hyundai gọi sản phẩm mới là “Aero Hatch”, với thân xe thanh thoát, cửa sau và cánh gió được thiết kế tinh tế. Thiết kế này giúp tối ưu hóa luồng khí, giảm lực cản và tăng hiệu suất.

hyundai-three-concept-3.jpg

Dĩ nhiên, phiên bản Ioniq 3 thương mại sẽ được chỉnh sửa, bao gồm việc lược bỏ bớt cửa cánh chim độc đáo từ bản concept. Dẫu vậy, Giám đốc Thiết kế của Hyundai, ông Simon Loasby cho biết một số chi tiết như bộ khuếch tán gió sau, cánh gió trong suốt hay vòm bánh mở rộng hoàn toàn có thể xuất hiện trên phiên bản N hiệu năng cao trong tương lai.

hyundai-three-concept-10.jpg

Không chỉ ngoại hình, Hyundai còn tận dụng công nghệ chiếu sáng để tạo nên bản sắc riêng cho chiếc xe. Concept Three sử dụng hệ thống chiếu sáng Parametric Pixel ở cả trước và sau, được nâng cấp với hiệu ứng chuyển sắc, giúp các điểm ảnh phía trên sáng hơn.

hyundai-three-concept-9.jpg

Cabin của xe cũng mang tới sự đột phá khi không có màn hình cỡ lớn. Thay vào đó, người lái có thể chọn các cụm tiện ích cá nhân hóa trực tiếp lên bảng táp-lô. Ghế ngồi dạng bucket được bọc bằng vật liệu bền vững, còn bệ trung tâm có một tay nắm lạ mắt.

hyundai-three-concept-4.jpg﻿
hyundai-three-concept-7.jpg﻿
hyundai-three-concept-6.jpg

Đáng chú ý, mặc dù có chiều dài khá khiêm tốn, nhưng trục cơ sở của xe lại đạt tới 2.722 mm. Con số này tương đương với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong ở phân khúc C.

Điều này có được nhờ nền tảng xe điện chuyên dụng của Hyundai, hứa hẹn mang tới một không gian nội thất rộng rãi hơn.

hyundai-three-concept-5.jpg

Hyundai chưa công bố chi tiết về kỹ thuật, song nhiều khả năng Ioniq 3 sẽ dùng chung nền tảng với Kia EV4, tức hệ thống điện 400V thay vì 800V, đi kèm tùy chọn một hoặc hai mô-tơ. Dự kiến, xe sẽ có hai phiên bản pin, trong đó bản cao cấp nhất đạt phạm vi hoạt động khoảng 628 km/lần sạc.

Lê Tuấn
