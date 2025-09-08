Mercedes-Benz GLC có bản thuần điện

TPO - Ngay sau khi BMW ra mắt iX3 thế hệ mới, Mercedes-Benz đã trình làng mẫu GLC thuần điện sở hữu thiết kế và khoang cabin công nghệ đột phá.

Tại triển lãm ô tô Munich 2025, Mercedes-Benz đã giới thiệu GLC với Công nghệ EQ - mẫu SUV thuần điện thay thế cho EQC đã bị khai tử. Mặc dù mang tên gọi giống với mẫu GLC động cơ đốt trong nhưng GLC thuần điện có kiểu dáng hoàn toàn khác biệt.

Tỷ lệ thân xe được giữ nguyên nhưng toàn bộ phần đầu và đuôi xe của GLC EQ được tái thiết kế. Điểm nhấn nổi bật nhất là mặt ca-lăng Mercedes phiên bản mới, với tùy chọn 942 điểm LED chiếu sáng, bao gồm cả logo sao 3 cánh ở giữa.

Đèn pha LED cũng được làm mới, với dải LED ban ngày hình ngôi sao hứa hẹn trở thành ngôn ngữ thiết kế đặc trưng cho toàn bộ dải sản phẩm Mercedes. Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng mang họa tiết ngôi sao cùng cánh gió gắn trên nóc xe.

Bên trong, Mercedes trang bị cho GLC EQ một khoang lái đậm chất công nghệ và sang trọng. Tâm điểm là màn hình siêu rộng MBUX Hyperscreen dài 39,1 inch, trải trọn bảng táp-lô.

Màn hình tiên tiến này tích hợp hơn 1.000 điểm LED, với các giao diện có thể tùy chỉnh hoàn toàn cho cả người lái và hành khách phía trước. GLC EQ sử dụng hệ thống thông tin giải trí MBUX phiên bản mới nhất của Mercedes-Benz, được cải tiến với sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo.

Mặc dù mang thiết kế tương lai, GLC vẫn giữ lại các nút điều khiển vật lý trên bảng điều khiển trung tâm, vô lăng và tấm ốp cửa, mang đến trải nghiệm thân thiện với người dùng. Bệ trung tâm dạng nổi tối giản nhưng tiện dụng, với hai khay để cốc và sạc điện thoại không dây kép.

Về kích thước, GLC EQ có chiều dài cơ sở 2.972 mm, dài hơn 80 mm so với bản chạy xăng, mang lại không gian để chân và khoảng trần thoải mái hơn cho cả hàng ghế trước và sau. Xe sở hữu khoang hành lý dung tích 570 lít cùng cốp trước 128 lít.

Tất cả các phiên bản đều dùng chung gói pin lithium-ion 94 kWh. Phiên bản cao cấp nhất khi ra mắt là GLC 400 4MATIC với hệ dẫn động 4 bánh và hai mô-tơ điện cho công suất 483 mã lực.

Mercedes công bố phạm vi hoạt động tối đa 713 km theo chuẩn WLTP. Xe có hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 330 kW, cho phép bổ sung 300 km chỉ trong 10 phút. Hãng xe Đức cũng nhấn mạnh vào khả năng tái tạo năng lượng từ phanh, với mức cao nhất đạt công suất thu hồi tới 300 kW.

Mẫu SUV điện này cũng có tùy chọn hệ thống treo khí nén Airmatic tương tự S-Class, kết hợp đánh lái bánh sau và treo thông minh nhằm tăng cường sự êm ái. Ngoài ra, xe còn có tính năng kết nối với dữ liệu Google Maps để tự điều chỉnh độ cao gầm xe theo điều kiện đường xá, giúp tối ưu hiệu suất.

Mercedes-Benz GLC EQ dự kiến mở bán từ đầu năm 2026, giá chưa được công bố. Con số dự kiến dự kiến ​​sẽ cao hơn một chút so với GLC chạy xăng tiêu chuẩn, có giá khởi điểm là 50.800 USD (khoảng 1,33 tỷ đồng) cho phiên bản 2026.