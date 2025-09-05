Porsche trình làng công nghệ sạc ô tô điện không dây

TPO - Tính năng sạc không dây của Porsche sẽ được trang bị trên mẫu Cayenne EV mới, hứa hẹn có hiệu suất tương đương với sạc có dây truyền thống.

Porsche vừa công bố một công nghệ mới hứa hẹn sẽ thay đổi trải nghiệm sạc xe điện tại gia. Theo đó, mẫu Cayenne thuần điện (EV) hoàn toàn mới sắp ra mắt sẽ được trang bị tùy chọn sạc không dây cảm ứng.

Cụ thể, thay vì phải sử dụng dây cáp, người dùng chỉ cần lái xe đỗ lên đế sạc đặt dưới sàn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt quá trình nạp điện.

Bộ phận này được kết nối với nguồn điện bằng cáp, nhưng toàn bộ quá trình truyền tải năng lượng sẽ diễn ra “qua không khí” nhờ bộ thu đặt giữa hai bánh trước của Cayenne.

Khi xe vào đúng vị trí, hệ thống treo khí nén sẽ tự động hạ gầm, rút ngắn khoảng cách giữa hai bộ phận còn 10-15 cm. Toàn bộ dữ liệu sạc được giám sát và hiển thị trong ứng dụng My Porsche, giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình sạc xe.

Đáng chú ý, công nghệ này hỗ trợ công suất sạc ở mức 11 kW, tức tương đương chuẩn sạc gia dụng cắm dây thông thường. Dù Porsche chưa tiết lộ thời gian sạc cụ thể, mức công suất 11 kW được đánh giá đủ để nạp đầy pin khi sạc qua đêm.

Chi phí cho tùy chọn này vẫn chưa được công bố, song hãng xe Đức xác nhận hệ thống sẽ ra mắt trước tiên tại châu Âu vào năm tới, sau đó mở rộng sang Bắc Mỹ và các thị trường khác.

Porsche không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất đầu tư vào công nghệ sạc không dây cho xe ô tô điện. Trước đó, Tesla cũng từng giới thiệu tính năng sạc cảm ứng cho dòng xe tự lái Cybercab, trong khi siêu xe hybrid McLaren Speedtail cũng đã được trang bị đế sạc nhỏ gọn từ những năm 2020.

Theo kế hoạch, Porsche sẽ giới thiệu chi tiết về công nghệ sạc không dây tại triển lãm IAA Mobility Show 2025 ở Munich diễn ra trong tháng này. Cũng tại sự kiện, hãng sẽ trình làng nguyên mẫu Cayenne EV, hứa hẹn hé lộ nhiều thông tin về mẫu SUV thuần điện mới.