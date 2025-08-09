Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuất hiện công nghệ sạc xe đạp điện bằng chân chống

Lê Tuấn
TPO - Trong khi nhiều hãng tập trung cải thiện hiệu suất pin hoặc cung cấp trạm đổi pin, một công ty ở Hà Lan đã đem đến giải pháp mới giúp sạc xe đạp điện không dây thông qua chân chống.

Theo Autoevolution, công ty khởi nghiệp Tiler của Hà Lan vừa giới thiệu công nghệ sạc không dây dành cho xe đạp điện, dự kiến sẽ sớm ứng dụng cho cả xe máy điện.

Cụ thể, hệ thống này bao gồm một chân chống thông minh kết nối với cổng sạc hoặc pin của xe, và đế sạc cảm ứng gắn trên mặt đất. Đế sạc này được kết nối với một ổ cắm lân cận và ổ cắm này có thể cấp điện cho tối đa 24 đế sạc cùng lúc.

sac-xe-may-dien-khong-day-5.jpg

Như vậy, thay vì phải đem theo bộ sạc có dây truyền thống, người dùng chỉ cần gạt chân chống vào đúng vị trí trên đế sạc cảm ứng là có thể nạp điện cho xe.

Theo Tiler, hệ thống sạc không dây này có tốc độ tương đương sạc cắm dây truyền thống, đồng thời tương thích với hơn 80% mẫu xe đạp điện hiện có trên thị trường. Công nghệ này đã được thử nghiệm với phiên bản Tiler Uno, cung cấp tổng quãng đường di chuyển hơn 250.000 km cho xe đạp điện tại châu Âu.

sac-xe-may-dien-khong-day-1.jpg

Gần đây, Tiler giới thiệu thế hệ tiếp theo của công nghệ sạc không dây này mang tên Compact. Hãng cho biết phiên bản mới có giá bán phải chăng hơn, dễ lắp đặt hơn và có thể triển khai theo mô hình trạm sạc tập trung cho doanh nghiệp.

Mỗi đế sạc có trọng lượng không quá 2 kg, hỗ trợ công suất sạc 150 W. Với gói pin 500 Wh - 36 V, người dùng mất khoảng 3,5 giờ để sạc đầy. Hệ thống cũng đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP67, do đó không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài.

sac-xe-may-dien-khong-day-3.jpg

Tiler cho biết họ đã và đang hợp tác với các hãng như Bosch, Bafang, Yamaha và đặt mục tiêu mở rộng hệ thống sạc cảm ứng này cho xe máy điện, xe tay ga điện trong tương lai.

Theo Autoevolution, bộ sạc bằng chân chống cho xe đạp điện, xe máy điện của Tiler dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2026. Giá bán đi kèm là 250 euro/bộ, tương khoảng 7,5 triệu đồng.

sac-xe-may-dien-khong-day-2.jpg

Giải pháp sạc thông minh của Tiler này hứa hẹn sẽ góp phần tái định hình hạ tầng mạng lưới sạc đô thị. Khác với trụ sạc có dây truyền thống, các đế sạc cảm ứng được làm nhỏ gọn và phẳng.

Hệ thống này chỉ chiếm một khoảng không gian rất nhỏ so với trụ sạc, đồng thời có thể lắp đặt linh hoạt ở bãi xe, garage hay cả vỉa hè mà không cản trở không gian công cộng.

Lê Tuấn
