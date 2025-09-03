Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Triệu hồi xe điện Porsche Taycan tại Việt Nam

TPO - Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm, nhà phân phối của thương hiệu Porsche tại Việt Nam đang triển khai chương trình triệu hồi đối với dòng xe điện Taycan để khắc phục lỗi liên quan đến phần mềm quản lý vận hành pin.

Cụ thể, có tổng cộng 84 chiếc Porsche Taycan đã phân phối tại Việt Nam thuộc 8 phiên bản khác nhau (gồm Taycan tiêu chuẩn, 4S, GTS, Turbo, Turbo S, Turbo 4 Cross Turismo, Turbo 4S Cross Turismo và Turbo Cross Turismo) thuộc diện triệu hồi lần này của hãng xe Đức.

Các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 21/10/2019 đến 4/3/2024. Trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, Porsche AG phát hiện phần mềm quản lý vận hành pin trên một số xe Taycan thế hệ thứ nhất sản xuất trong thời gian nêu trên có thể không chẩn đoán được nếu xảy ra hiện tượng ngắn mạch trong mô-đun pin cao áp.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, vấn đề kỹ thuật bất thường này có khả năng dẫn tới sự cố về nhiệt. Vì vậy, bộ pin cao áp của xe điện Taycan thế hệ thứ nhất cần được giám sát và phân tích để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành.

Đối với các xe được liệt kê trong danh sách xe thuộc chương trình triệu hồi, phần mềm quản lý vận hành pin sẽ được cài đặt phiên bản tối ưu hóa để cập nhật cho xe thông qua máy chẩn đoán Porsche, nhằm tăng cường giám sát hiệu suất pin.

Ở phiên bản phần mềm này, các thông số quan trọng của bộ pin cao áp sẽ được phân tích liên tục. Trong trường hợp phát hiện bất thường, một cảnh báo màu vàng sẽ lập tức hiển thị trên bảng đồng hồ của chiếc Taycan với nội dung "Electrical system fault - Inspection necessary" (tạm dịch là “Hệ thống điện xảy ra sự cố - Cần thực hiện kiểm tra”), và đồng thời, dung lượng sạc của pin cao áp sẽ tự động giảm xuống 80% vì lý do an toàn.

Dù tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bất thường nào xảy ra, hãng xe Đức vẫn khuyến cáo người dùng bị ảnh hưởng nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Porsche gần nhất để được hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn. Quá trình cài đặt phần mềm phiên bản tối ưu dự kiến mất khoảng 3 giờ và được tiến hành miễn phí cho khách hàng có xe thuộc diện triệu hồi.

Trước đó vào tháng 8/2024, Porsche Việt Nam cũng từng triệu hồi gần 100 chiếc Taycan để sửa ống dẫn dầu phanh, bộ phận có thể bị hỏng kéo theo nguy cơ gây mất an toàn.

Taycan là dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche, ra mắt tại Việt Nam từ cuối năm 2020. Mẫu mới 2025 được giới thiệu vào tháng 10/2024, bán ra với 8 phiên bản cùng giá bán từ 4,62-9,51 tỷ đồng.

Lê Tuấn
