Nghiên cứu bất ngờ về trụ sạc xe điện

Linh Giang

TPO - Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện chỉ số bụi mịn PM 2.5 đáng báo động tại các trạm sạc xe điện ở Mỹ.

Xe điện được coi là một giải pháp thân thiện với môi trường, giúp cắt giảm khí thải tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, loại phương tiện này đang tồn tại một nhược điểm liên quan tới các trạm sạc, được mô tả là "ô nhiễm hơn" các trạm xăng thông thường, theo Carscoops.

Phát hiện này được công bố bởi các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Fielding thuộc Đại học UCLA (Mỹ). Theo đó, họ đã tiến hành đo lường tại 50 trạm sạc nhanh DC và nhận thấy các hạt bụi mịn PM 2.5 thải ra không khí trong khi sạc xe.

Nghiên cứu cho thấy nồng độ PM 2.5 trung bình ở các đô thị là 7-8 microgam trên một mét khối không khí. Con số này tăng lên 10-11 tại các đường cao tốc hoặc giao lộ đông đúc và các trạm xăng ghi nhận mức khoảng 12 microgam.

Trong khi đó, ở các trạm sạc nhanh ghi nhận nồng độ PM 2.5 trong không khí trung bình là 15, thậm chí có lúc lên tới 200 microgam trên một mét khối.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nồng độ bụi mịn cao nhất được phát hiện ở tủ điện của các trạm sạc, nhưng sẽ giảm đi đáng kể chỉ cách đó vài mét.

Tiến sĩ Yuan Yao cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy các hạt này có khả năng đến từ việc tái phát tán hạt xung quanh tủ điện của các trạm sạc nhanh DC".

Nhà nghiên cứu này cho biết thêm rằng việc các tủ này có chức năng chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) từ lưới điện sang dòng điện một chiều (DC) cần thiết để sạc xe, và chúng cũng có các quạt để ngăn ngừa quá nhiệt trong lúc sạc. Những cánh quạt này được cho là đã khuấy động bụi và các hạt li ti ra ngoài, khiến không khí xung quanh trạm sạc trở nên "ô nhiễm".

Nhóm nghiên cứu cảnh báo rằng: "Những hạt này nhỏ đến mức có thể đi sâu vào phổi và thậm chí xâm nhập vào máu của con người, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim hoặc lao phổi". Điều này trở nên trầm trọng hơn đối với người có bệnh nền hoặc bệnh về đường hô hấp.

Để phòng tránh những rủi ro, Giáo sư sức khỏe môi trường Yifang Zhu từ đại học UCLA đề xuất có thể xử lý lượng khí thải từ các trạm sạc bằng cách bổ sung bộ lọc không khí vào các tủ điện.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến nghị người dùng nên bật hệ thống điều hòa trong khi sạc nếu phải ở trong xe hoặc di chuyển ra khỏi khu vực đó để hạn chế hít phải bụi mịn, gây ảnh hưởng sức khỏe.

Linh Giang
#xe điện #nhược điểm trạm sạc #nhược điểm trạm sạc xe điện #sạc xe điện #hệ thống trạm sạc xe điện

