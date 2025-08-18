Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hàng nghìn người tham dự 'Ngày hội thu xăng đổi điện', nhiều khách thử xong xuống tiền liền tay

P.V

Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” của VinFast đã diễn ra sôi động tại Ninh Bình, Nghệ An và Đắk Lắk trong 2 ngày cuối tuần (16-17/8). Hàng nghìn người dân địa phương đã đổ về các địa điểm tổ chức để trực tiếp trải nghiệm, lái thử và nhanh chóng “chốt đơn” xe điện VinFast để hưởng trọn những ưu đãi hấp dẫn.

Sự kiện đã biến Quảng trường khách sạn Nam Cường (Ninh Bình), Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) và Quảng trường 10/3 (Đắk Lắk) - nơi diễn ra chuỗi sự kiện - thành những “điểm hẹn xanh” náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương đã tập trung rất đông để tìm hiểu dải sản phẩm đầy đủ mọi phân khúc của VinFast.

1-4308.jpg

Khu vực trưng bày các mẫu ô tô điện như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Limo Green luôn tấp nập khách hàng đến tìm hiểu, trải nghiệm.

2-802.jpg

Nóng bậc nhất phải kể tới Limo Green - mẫu MPV 7 chỗ vừa tới tay những khách hàng đầu tiên. Mẫu xe nhắm đến khách hàng tìm kiếm mẫu xe rộng rãi phù hợp với dịch vụ vận tải hay sử dụng gia đình. “Tôi đi từ 4 giờ sáng từ Quảng Trị sang Nghệ An để trải nghiệm chiếc Limo Green. Chắc chắn tôi xe mua”, một vị khách tại sự kiện ở Nghệ An cho biết.

3.jpg

Điểm nhấn giúp sự kiện tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ chính là khu vực thẩm định xe xăng. Từng hàng xe cũ nối đuôi nhau chờ đợi, tạo nên một không khí nhộn nhịp, sôi động. Khách hàng mang xe đến được các kỹ thuật viên từ Green Future (GF) và các đối tác thẩm định, định giá miễn phí ngay tại chỗ.

Điều này giúp nhiều người ra quyết định nhanh chóng để tận dụng sự tiện lợi cũng như ưu đãi tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện. “Tôi đã bán chiếc xe Nhật đang đi để đặt mua xe VinFast VF 7. Chính sách ưu đãi rất tốt”, anh Võ Cường, một khách hàng tại Nghệ An chia sẻ.

4.jpg

Bản thân anh Cường đã tự tay cầm lái chiếc VF 7 tại sự kiện và ngay lập tức bị thuyết phục. Cảm giác tăng tốc cực bốc cùng sự êm ái của VF 7 với anh là điều không thể tìm thấy ở các mẫu xe xăng.

Chưa kể, khi mua xe, anh còn được hưởng đồng thời loạt ưu đãi “nhiều lớp” gồm: ưu đãi 4% theo chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3; 50 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện; miễn lệ phí trước bạ theo chính sách dành cho xe điện của Chính phủ…

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để sở hữu xe điện VinFast”, vị khách hàng khẳng định.

5.jpg

Bên cạnh các dòng ô tô điện, xe máy điện VinFast cũng được người dân nhiều khách hàng quan tâm. Ngay trong ngày, nhiều mẫu xe đã có chủ chỉ sau vài lượt lái thử. “Chiếc Evo Neo này quá tiện để con gái đi học, không lo khói bụi hay ô nhiễm. Xe rất chắc chắn không giống mấy chiếc xe trôi nổi không rõ nguồn gốc bên ngoài”, chị Nguyễn Ngọc Lan, đang sống tại Ninh Bình chia sẻ.

6.jpg

Nhiều khách hàng cũng tranh thủ dịp hiếm có này để mang xe xăng cũ tới sự kiện và đổi sang xe điện mới. Ngoài các ưu đãi lớn giúp chi phí sở hữu dễ tiếp cận với số đông, xe máy điện VinFast còn thuyết phục rất nhiều khách hàng bởi ưu điểm dễ vận hành, dễ sử dụng và chi phí rẻ.

7.jpg

Trong tháng 8, chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” sẽ tiếp tục hành trình đến với nhiều tỉnh thành khác, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho người dân Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe điện.

P.V
#Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh

Cùng chuyên mục