Nở rộ kinh doanh trạm sạc xe điện

TPO - Thời gian gần đây, nhất là sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 20 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc chuyển đổi từ xe chạy bằng xăng, dầu sang xe điện, một làn sóng đầu tư kinh doanh trạm sạc xe điện trên toàn quốc bắt đầu nở rộ dù còn nhiều vướng mắc.

"Hốt bạc" từ trạm sạc xe điện

Theo công bố mới nhất của VinFast, đến nay, đã có khoảng 230.000 ô tô điện VinFast lăn bánh trên thị trường, chưa kể xe điện của các hãng khác. Tuy nhiên, tổng số cổng sạc điện cả nước hiện chỉ đáp ứng được khoảng 3% nhu cầu thực tế, cho thấy cơ hội đầu tư vào hạ tầng sạc là rất lớn.

Tại Hà Nội, qua thống kê, trong hơn một tháng qua, toàn thành phố đã ghi nhận thêm 8 trạm sạc lớn trang bị từ 15 - 35 trụ sạc, tương đương 30 - 70 cổng sạc, cùng 5 trạm quy mô nhỏ hơn từ 10 - 30 cổng sạc.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Ngô Toàn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, với sức nóng của thị trường kinh doanh trạm sạc xe điện, anh cùng bạn bè cũng đang chuẩn bị kinh doanh một trạm sạc ô tô điện tại Hà Nội.

Anh Toàn cho hay, nếu lắp đặt trụ sạc 120 - 240 kV, mỗi trụ có 2 cổng sạc với công suất 40 - 60 - 150 - 300 kWh, thì mức đầu tư dao động trong khoảng 270 - 400 triệu đồng/trụ sạc, tùy công suất. Nếu đầu tư một trạm sạc ô tô điện có quy mô 10 trụ sạc nhanh, với 20 cổng sạc công suất 150kWh trên diện tích 500m2 thì giá đầu tư là gần 10 tỷ đồng, chưa tính tiền mặt bằng.

Một trụ sạc ô tô điện tại Hà Nội. Ảnh: Lộc Liên.

Do phương án tự đầu tư quá đắt đỏ, nên anh Toàn và nhiều người lựa chọn hình thức đầu tư trạm sạc nhượng quyền của V-Green - công ty khai thác trạm sạc cho xe VinFast. Theo chính sách của V- Green, chủ mặt bằng sẽ được chia sẻ doanh thu ở mức cố định là 750 đồng/kWh và thu về khoảng 15.000 - 90.000 đồng cho mỗi lần sạc.

"Một trụ sạc có 2 cổng, mỗi cổng sạc 40kWh điện thì có thể thu được tổng cộng 60.000 đồng/lượt sạc. Nếu mỗi ngày có 5 lượt sạc/cổng, một trụ sạc 2 cổng có thể thu được 18 - 20 triệu đồng/tháng", anh Toàn tính toán.

Khảo sát thực tế, những điểm sạc của V-Green chỉ phục vụ cho xe điện VinFast và miễn phí đến ngày 30/6/2027, sau đó giá sạc sẽ ở mức gần 4.000 đồng/kWh điện. Với các trạm sạc không phải hãng xe cung cấp, khách hàng phải trả 3.000 -10.000 đồng cho mỗi kWh điện, tùy vào công suất, thời gian và địa điểm sạc. Công suất sạc xe càng cao, khách hàng càng phải chi thêm tiền, nhờ đó nhà đầu tư càng "hốt bạc".

Thiếu "vitamin ưu đãi" để lớn mạnh

Mặc dù kinh doanh trạm sạc sinh lời tốt, nhưng anh Ngô Toàn và nhiều nhà đầu tư nhấn mạnh, trước khi muốn kinh doanh một trạm sạc ô tô điện, thì phải đầu tư một trạm biến áp có giá khoảng 500.000 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, tùy quy mô. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục xin phép EVN để mở trạm sạc xe điện đang có nhiều khó khăn, vướng mắc do một số quy trình và thủ tục pháp lý phức tạp.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vướng mắc vừa nêu, luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - cho biết, điểm nghẽn lớn nhất với các nhà đầu tư trạm sạc xe điện hiện nay là chưa có khung pháp lý cho việc mua bán điện trạm sạc, dù Chính Phủ đang tháo gỡ điểm nghẽn này.

Theo luật sư Vũ, mặc dù đã có tiêu chuẩn thiết bị là TCVN13078 dành cho sạc xe điện, nhưng chúng ta chưa có quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với trụ sạc, trạm sạc điện. Đồng thời, các chương trình, chính sách ưu đãivề vốn trong việc đầu tư hạ tầng, xây dựng trạm sạc vẫn chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư.

Điểm nghẽn lớn nhất với các nhà đầu tư trạm sạc xe điện hiện nay là chưa có khung pháp lý cho việc thực hiện mua bán điện trạm sạc. Ảnh: Lộc Liên.

Ông Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho rằng, phát triển trạm sạc xe điện cần đi trước một bước về quy hoạch, quy chuẩn. Theo ông Tạo, ngoài phát triển các trạm sạc tại những bãi xe chuyên dụng, thì cần quy định bắt buộc xây dựng trạm sạc tại các dự án nhà ở mới, đặc biệt là chung cư cao tầng. Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất xe máy điện cũng cần phối hợp để hướng dẫn người dân sạc an toàn tại nhà.

Chuyên gia, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nêu quan điểm, trong khi xây dựng hệ thống trạm sạc, gánh nặng lớn nhất dồn vào ngành điện khi phải giải bài toán làm sao trong thời gian ngắn có thể đáp ứng tổng công suất điện cho hàng vạn xe điện trong Vành đai 1 ở Hà Nội, và nhiều vạn xe nữa trong những năm tới, khi mở rộng phạm vi thực hiện chuyển đổi xe xăng sang xe điện...