Hai hãng điều chỉnh chính sách về pin xe máy điện tại Việt Nam

TPO - Hai hãng xe hai bánh hàng đầu Việt Nam là Honda và VinFast đều có những điều chỉnh về chính sách liên quan tới pin xe máy điện trong tháng 8.

Bắt đầu với Honda Việt Nam, nhà sản xuất này mới đây công bố áp dụng chính sách bán pin kèm theo xe gắn máy điện ICON e: từ ngày 15/8, bổ sung cho tùy chọn thuê pin như hiện tại.

Ngoài ra, từ ngày 15/9, Honda Việt Nam sẽ triển khai chính sách bán lại pin đang cho thuê dành cho những khách hàng sở hữu xe ICON e: và đang sử dụng dịch vụ thuê pin.

Theo hãng xe Nhật, việc cung cấp những lựa chọn đa dạng này nhằm mang đến cho người dùng sự linh hoạt tối đa khi có thể mua hoặc thuê pin tùy nhu cầu.

Về chi phí, khối pin của xe ICON e: có giá bán lẻ đề xuất là 9,6 triệu đồng (VAT 8%) hoặc 9,8 triệu đồng (VAT 10%). Khách hàng có thể mua pin kèm theo xe hoặc mua pin lẻ, đi kèm thời gian bảo hành tương ứng là 2 và 1 năm.

Nếu áp dụng chính sách mua pin, mức chi phí ban đầu để sở hữu xe Honda ICON e: sẽ tăng lên thành 36,7 triệu đồng (VAT 10%) so với khoảng 27 triệu đồng khi thuê pin. Đây có thể sẽ trở thành rào cản đối với nhóm khách hàng mục tiêu của xe là học sinh, sinh viên.

Honda ICON e: khi mua kèm pin sẽ có giá khá cao so với các mẫu xe máy điện cùng cỡ trên thị trường.

Thực tế, Honda không phải là hãng xe đầu tiên cung cấp thêm tùy chọn mua kèm pin bên cạnh hình thức cho thuê hàng tháng. Trước đó, VinFast đã từng áp dụng mô hình kinh doanh tương tự trong giai đoạn đầu phân phối các dòng xe máy và ô tô thuần điện. Mục tiêu chính là giảm giá bán, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.

Tuy nhiên, sau này hãng xe Việt dần loại bỏ hình thức cho thuê pin. Điều này một phần do nhu cầu mua đứt pin của người dùng ngày càng tăng, mặt khác VinFast đã tăng tỷ lệ nội địa hóa giúp giảm giá thành sản xuất, từ đó đưa tới người dùng mức giá mua xe kèm pin dễ tiếp cận hơn.

Cũng liên quan tới VinFast, từ ngày 15/8, hãng xe máy điện hàng đầu công bố áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 6 năm cho xe, 8 năm cho pin, không giới hạn số km đối với tất cả các mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP.

Nhóm này bao gồm VinFast Evo Grand/Grand Lite, Evo200/Evo200 Lite, Evo Neo, Feliz Neo, Feliz S, Klara S2, Klara Neo, Vento S, Vento Neo, Theon S. Trong số này, Evo200/Evo200 Lite và Feliz là những dòng xe được ưa chuộng hàng đầu.

Evo Grand là mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast.

Thời gian bảo hành theo mức mới cao hơn đáng kể so với trước kia, thường là 3 năm cho thân xe và 3–4 năm cho pin (tùy dòng xe và loại pin). VinFast cho biết với thời hạn bảo hành chính hãng lên đến 8 năm, pin LFP sử dụng trong các dòng xe máy điện của hãng là linh kiện được bảo hành dài nhất trên thị trường xe máy hiện nay.

Theo VinFast, chính sách mới sẽ giúp người dùng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết của hãng về chất lượng sản phẩm.

Nhìn chung, việc điều chỉnh chính sách pin xe điện của Honda và VinFast có mục đích chung là để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng khi mua xe máy điện. Bên cạnh đó, các hãng cũng không ngừng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi về giá, hỗ trợ trả góp, thu xăng đổi điện nhằm kích cầu người tiêu dùng chuyển đổi sang xe điện.