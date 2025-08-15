Bán Vespa LX mua VinFast Evo Neo, chủ xe thấy sướng vì 'xe êm, tăng tốc mượt'

Thay sự nặng nề, ồn ào của chiếc Vespa LX cũ bằng chiếc VinFast Evo Neo, chị Lệ Hằng (Hà Nội) đã có những trải nghiệm vô cùng hài lòng với mẫu xe điện thương hiệu Việt.

“Cảm giác đi xe máy điện rất thú vị. Xe đi êm, tăng tốc gần như tức thì, rất sướng”, chị Lệ Hằng, một quản lý kinh doanh tại Hà Nội, chia sẻ đầy thích thú về chiếc VinFast Evo Neo sau lần đầu tiên trải nghiệm.

Chỉ mấy tháng trước, chị vẫn còn gắn bó với chiếc Vespa LX và chưa có nhiều ý niệm về xe máy điện. Thế nhưng, sự bất tiện của một chiếc xe nặng, khó dắt và tốn xăng đã thôi thúc chị tìm kiếm một lựa chọn tối ưu hơn.

Chiế Evo Neo được chị Lệ Hằng mua trong “một nốt nhạc” để thay thế chiếc xe xăng cũ (Ảnh: NVCC).

“Tôi tình cờ thấy chiếc Evo Neo trên mạng xã hội, thiết kế nhỏ xinh và mức giá dễ tiếp cận. Lái thử xong, tôi đã quyết mua xe chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều”, chị Hằng nói.

VinFast Evo Neo được thiết kế với phong cách thanh thoát, tinh tế trong từng đường nét, tổng thể cân đối, trang nhã và thời trang. Kích thước nhỏ gọn của xe phù hợp với vóc dáng người Việt, mang lại cảm giác lái thoải mái và êm ái. Đây là những yếu tố làm chị Hằng hài lòng nhất.

Bên cạnh đó, VinFast Evo Neo còn chinh phục người dùng như chị Hằng bằng loạt tiện ích vượt trội. Động cơ với công suất tối đa 2450 W đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà, có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h, lý tưởng cho di chuyển đô thị. Đặc biệt, xe có 2 chế độ lái Eco & Sport để linh hoạt thay đổi.

“Cảm giác tăng tốc xe mượt, không hề có cảm giác rung, gằn máy như khi tôi còn sử dụng chiếc Vespa LX. Dù đi ngắn nhưng rung động đó cũng mang đến cảm giác không thoải mái, đôi khi còn hơi mỏi người”, chị Hằng cho biết.

Evo Neo là một trong những mẫu xe máy điện bán chạy nhất của VinFast, sử dụng pin LFP, đi được 117 km mỗi lần sạc

Một điểm cộng lớn khác mà chủ xe này đặc biệt nhấn mạnh là sự khác biệt rõ rệt về tiếng ồn so với xe xăng. Theo chị, Vespa LX có đặc điểm tiếng máy ồn, nên khi chuyển sang Evo Neo, chị bất ngờ với sự yên tĩnh của động cơ.

Quãng đường di chuyển của Evo Neo cũng là một điểm cộng lớn nhờ công nghệ pin LFP tiên tiến. Xe có khả năng di chuyển 117 km cho 1 lần sạc. Với nhu cầu di chuyển hàng ngày chỉ khoảng 10 km, chị Hằng hầu như không quan tâm tới việc sạc pin vì “một lần sạc có khi đi hơn tuần mới hết”.

Ngoài ra, động cơ và pin trên Evo Neo đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có thể vận hành bình thường ở mức ngập sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút – “cứu tinh” cho người dùng khi đi qua những đoạn đường ngập.

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với chiếc xe máy xăng, chị Hằng nhận định Evo Neo rất xứng đáng với số tiền bỏ ra, không chỉ nhờ trải nghiệm di chuyển khác biệt mà còn nhờ chi phí tiết kiệm từ lúc mua tới lúc sử dụng. Nhờ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, mẫu xe này đang có giá niêm yết chỉ 17,8 triệu đồng – chỉ ngang các mẫu xe số với tính năng cơ bản trên thị trường.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của chị, chi phí vận hành xe máy điện cũng tiết kiệm hơn nhiều xe xăng. “Xe chưa đến thời gian bảo dưỡng nhưng tôi nghe nói chi phí và việc bảo dưỡng đơn giản không tốn kém. Chiếc Vespa LX trước đây mỗi lần bảo dưỡng khá là đau ví”, chị Hằng nói. Hiện tại, xe máy điện VinFast còn đang được miễn phí sạc tới hết tháng 5/2026, giúp người dùng tiết kiệm khoản tiền lên tới vài triệu đồng.