Xe

Honda bán gần 200.000 xe máy trong tháng 7 tại Việt Nam

Hân Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bất chấp thông tin về lộ trình cấm, hạn chế xe máy xăng, trong tháng 7 vừa qua, liên doanh Honda Việt Nam vẫn bán gần 200.000 xe máy các loại.

Honda Việt Nam vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 7/2025. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Cụ thể, ở mảng xe máy, trong tháng 7, Honda Việt Nam đã bán 197.349 xe, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cộng dồn 4 tháng của năm tài chính 2025-2026 (1/4/2025 đến 31/3/2026) đạt 709.797 xe, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh thị trường trong nước, Honda Việt Nam cũng đã xuất khẩu xe máy với tổng sản lượng trong tháng 7 đạt 17.004 xe.

honda-sh-head-tl-4922.jpg

Trong khi đó, số liệu đăng ký mô tô, xe máy tại Việt Nam trong nửa đầu 2025 cho thấy, từ 1/1 đến 30/6, cả nước có 1.405.826 mô tô, xe máy đăng ký mới. Honda vẫn là nhãn hiệu phương tiện được đăng ký nhiều nhất với 1.108.697 chiếc. Tiếp theo là Yamaha với 66.260 chiếc; VinFast 59.961 chiếc; Espero 28.985 chiếc và Yadea với 15.464 xe.

Hai địa phương có lượng đăng ký mô tô, xe máy mới nhiều nhất gồm TP.HCM với 129.367 chiếc và Hà Nội 102.199 chiếc.

Ở mảng ô tô, doanh số trong tháng 7 của Honda Việt Nam đạt 2.617 chiếc, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hân Nguyễn
