BMW ra mắt xe điện thế hệ mới, chạy 800 km cho một lần sạc

TPO - BMW vừa chính thức trình làng mẫu iX3 hoàn toàn mới, mẫu xe đầu tiên thuộc dòng Neue Klasse đi vào sản xuất hàng loạt.

Màn ra mắt này đánh dấu bước tiến lớn của hãng xe Đức trong kỷ nguyên xe điện, đồng thời gợi nhớ đến thế hệ Neue Klasse thập niên 1960 - dòng xe từng cứu BMW thoát khỏi bờ vực khủng hoảng.

Mẫu xe được giới thiệu là BMW iX3 50 xDrive sở hữu hệ dẫn động 4 bánh với hai động cơ điện thế hệ thứ sáu eDrive. Hệ thống này cho công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 646 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, vận tốc tối đa giới hạn ở 210 km/h.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở bộ pin dung lượng 108,7 kWh với công nghệ cell hình trụ và điện áp 800V, cho phạm vi hoạt động tới 800 km theo chuẩn WLTP. BMW iX3 mới có tích hợp công nghệ sạc nhanh 400 kW cho xe phép đi thêm 370 km chỉ sau 10 phút sạc.

So với thế hệ eDrive trước, hiệu suất sạc tăng 30%. BMW cũng cho biết mẫu xe mới đã được tối ưu để giảm 40% mức tiêu thụ năng lượng, 10% trọng lượng và 20% chi phí sản xuất.

Một trong những công nghệ đột phá của iX3 mới là hệ thống “superbrain” (siêu não bộ). Đây là cấu trúc điện tử gồm 4 máy tính siêu mạnh xử lý gần như toàn bộ chức năng vận hành. Trong đó, bộ điều khiển trung tâm có tên “Heart of Joy” kiểm soát động cơ, phanh, lái và an toàn, đưa ra quyết định nhanh gấp 10 lần so với ECU truyền thống.

Về thiết kế, iX3 không được BMW gọi là SUV mà là SAV (Sports Activity Vehicle). Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới mang tính tối giản và hiện đại, nhưng vẫn có những đường gân sắc nét cùng cánh gió lớn.

Cụm lưới tản nhiệt hình quả thận dựng dọc gợi nhớ đến xe Neue Klasse thập niên 1960, có thể tùy chọn phát sáng kèm hiệu ứng chào mừng. Thân xe được làm phẳng để tối ưu khí động học, giúp giảm hệ số cản gió xuống 0,24 Cd so với 0,29 của bản tiền nhiệm.

Khoang cabin sử dụng vật liệu tái chế, không có da, nổi bật với vô-lăng vuông tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng. Bên cạnh màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn quen thuộc, BMW còn trang bị hệ thống Panoramic iDrive – một dải hiển thị HUD toàn chiều rộng chân kính lái.

Tất cả công nghệ này được vận hành bởi phiên bản mới nhất của hệ điều hành BMW, với hiệu suất cải tiến đồng thời hỗ trợ nhiều ứng dụng giải trí và tiện ích.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh, dàn 13 loa Harman Kardon. Trần kính toàn cảnh không có rèm che, nhưng BMW khẳng định có khả năng lọc tia sáng và chống tia UV 100%.

Về không gian, khoang hành khách trước và sau đều rộng rãi hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Hàng ghế sau được thiết kế theo phong cách “sofa” êm ái, tương tự trên dòng 7 Series và XM cao cấp. Khoang hành lý có dung tích 520 lít, đi kèm cốp trước 58 lít.

Trong phân khúc SUV điện cao cấp, iX3 Neue Klasse sẽ cạnh tranh với Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV và các mẫu xe sắp ra mắt như Mercedes-Benz GLC EV hay Volvo EX60.

Tại Anh, BMW iX3 50 xDrive có giá khởi điểm 58.755 bảng (khoảng hơn 2 tỷ đồng), giao xe từ tháng 3/2036. Xe bán ra với 3 phiên bản: iX3, iX3 M Sport và iX3 M Sport Pro.

Trang bị tiêu chuẩn gồm mâm 20 inch, ghế trước sưởi, gói hỗ trợ lái nâng cao, kiểm soát hành trình và cổng sạc có hỗ trợ nhận diện thao tác kết nối dây.

Ở Việt Nam, BMW iX3 được phân phối chính hãng bởi Thaco Auto. Phiên bản hiện hành với gói ngoại thất M Sport hiện có giá bán từ 3,539 tỷ đồng.