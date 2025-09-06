Xe sang Mercedes xả hàng tồn, giảm giá cả tỷ đồng tại Việt Nam

TPO - Nối tiếp GLE 53, một mẫu xe Mercedes-AMG khác là GT 53 đang được áp dụng ưu đãi lớn từ hãng và đại lý, mức giảm có thể lên tới 2,8 tỷ đồng.

Giới tư vấn bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam đang đồng loạt chào bán mẫu xe thể thao AMG GT 53 4Matic+ với mức giảm giá lớn. Với ưu đãi từ hãng, giá niêm yết của xe được điều chỉnh từ 6 tỷ đồng xuống còn 4,799 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khi cộng thêm các chính sách ưu đãi riêng của đại lý, giá bán thực tế của mẫu xe này tiếp tục giảm sâu xuống mức 4,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, một đại lý tại Hà Nội còn chào bán chiếc Mercedes-AMG GT 53 với giá chỉ 3,888 tỷ đồng.

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+.

Đây là mức giá thấp nhất của Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2020. Có thời điểm, giá niêm yết của mẫu xe này chạm đỉnh 6,719 tỷ đồng. Khi so sánh với giá hiện tại, tổng mức giảm của AMG GT 53 4Matic+ đã lên tới khoảng 2,6-2,8 tỷ đồng, tùy từng đại lý.

Theo giới tư vấn bán hàng, lô xe Mercedes-AMG GT 53 được hưởng ưu đãi này đều là xe mới 100%, được sản xuất vào năm 2022 (VIN 2022). Mẫu xe thể thao này thực tế đã có bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2023, được hãng giới thiệu tại nhiều thị trường lớn nhưng chưa phân phối tại Việt Nam.

Trước AMG GT 53, các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam cũng từng chào bán mẫu Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe VIN 2022 với mức ưu đãi lớn.

Trong đó, một nhân viên tư vấn bán hàng tại TP.HCM cho biết giá lăn bánh của GLE 53 trong tháng 8 chỉ rơi vào khoảng 4 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 2 tỷ đồng so với giá ban đầu.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe

Trở lại với AMG GT 53, đây là mẫu coupe 4 cửa được phát triển hoàn toàn bởi bộ phận hiệu suất cao Mercedes-AMG. Xe cạnh tranh trực tiếp Porsche Panamera và Maserati Quattroporte.

Mercedes-AMG GT 53 sở hữu ngoại thất thể thao với lưới tản nhiệt Panamericana, cản trước/sau khí động học, cụm 4 ống xả, hệ thống phanh hiệu suất cao và bộ mâm đa chấu của AMG.

Mẫu xe này còn được trang bị cánh gió chủ động làm từ sợi carbon dưới cản trước, được kích hoạt khi tốc độ vượt 80 km/h và ở chế độ Race. Đuôi xe mang thiết kế “liftback” của dòng coupe, cùng với cánh gió phía sau có thể điều chỉnh điện, giúp tối ưu lực ép khí động học khi vận hành ở tốc độ cao.

Dưới nắp capo của Mercedes-AMG GT 53 là động cơ EQ Boost 6 xy-lanh tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic+.