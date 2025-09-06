Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe sang Mercedes xả hàng tồn, giảm giá cả tỷ đồng tại Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nối tiếp GLE 53, một mẫu xe Mercedes-AMG khác là GT 53 đang được áp dụng ưu đãi lớn từ hãng và đại lý, mức giảm có thể lên tới 2,8 tỷ đồng.

Giới tư vấn bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam đang đồng loạt chào bán mẫu xe thể thao AMG GT 53 4Matic+ với mức giảm giá lớn. Với ưu đãi từ hãng, giá niêm yết của xe được điều chỉnh từ 6 tỷ đồng xuống còn 4,799 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khi cộng thêm các chính sách ưu đãi riêng của đại lý, giá bán thực tế của mẫu xe này tiếp tục giảm sâu xuống mức 4,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, một đại lý tại Hà Nội còn chào bán chiếc Mercedes-AMG GT 53 với giá chỉ 3,888 tỷ đồng.

mercedes-amg-gt-53.jpg
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+.

Đây là mức giá thấp nhất của Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2020. Có thời điểm, giá niêm yết của mẫu xe này chạm đỉnh 6,719 tỷ đồng. Khi so sánh với giá hiện tại, tổng mức giảm của AMG GT 53 4Matic+ đã lên tới khoảng 2,6-2,8 tỷ đồng, tùy từng đại lý.

Theo giới tư vấn bán hàng, lô xe Mercedes-AMG GT 53 được hưởng ưu đãi này đều là xe mới 100%, được sản xuất vào năm 2022 (VIN 2022). Mẫu xe thể thao này thực tế đã có bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2023, được hãng giới thiệu tại nhiều thị trường lớn nhưng chưa phân phối tại Việt Nam.

Trước AMG GT 53, các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam cũng từng chào bán mẫu Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe VIN 2022 với mức ưu đãi lớn.

Trong đó, một nhân viên tư vấn bán hàng tại TP.HCM cho biết giá lăn bánh của GLE 53 trong tháng 8 chỉ rơi vào khoảng 4 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 2 tỷ đồng so với giá ban đầu.

gle-53.jpg
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe

Trở lại với AMG GT 53, đây là mẫu coupe 4 cửa được phát triển hoàn toàn bởi bộ phận hiệu suất cao Mercedes-AMG. Xe cạnh tranh trực tiếp Porsche Panamera và Maserati Quattroporte.

Mercedes-AMG GT 53 sở hữu ngoại thất thể thao với lưới tản nhiệt Panamericana, cản trước/sau khí động học, cụm 4 ống xả, hệ thống phanh hiệu suất cao và bộ mâm đa chấu của AMG.

gt-53-1.jpg

Mẫu xe này còn được trang bị cánh gió chủ động làm từ sợi carbon dưới cản trước, được kích hoạt khi tốc độ vượt 80 km/h và ở chế độ Race. Đuôi xe mang thiết kế “liftback” của dòng coupe, cùng với cánh gió phía sau có thể điều chỉnh điện, giúp tối ưu lực ép khí động học khi vận hành ở tốc độ cao.

gt-53.jpg

Dưới nắp capo của Mercedes-AMG GT 53 là động cơ EQ Boost 6 xy-lanh tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic+.

Lê Tuấn
#mercedes-amg #gt 53 #xe sang #coupe #gle 53 #xe giảm giá #Mercedes-Benz #xe thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục