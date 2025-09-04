Hyundai Creta bổ sung phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm

TPO - Các phiên bản đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Hyundai Creta sở hữu nhiều nâng cấp, một trong số đó được chia sẻ với Creta tiêu chuẩn và Creta N Line.

Được bán tại Trung Quốc từ 2014 với tên ix25 nhưng phải tới 2015, tên gọi Creta mới chính thức ra đời tại Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm có mặt trên thị trường, Hyundai vừa giới thiệu hai phiên bản cao cấp mới của mẫu SUV cỡ nhỏ này mang tên Creta King và Creta King Limited Edition.

Ở bản Creta King, xe được bổ sung nhiều trang bị và tiện ích mới như bộ mâm hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện kèm chức năng nhớ vị trí, ghế phụ phía trước chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera hành trình, bệ tì tay trung tâm trượt tích hợp hộc chứa đồ và biểu tượng “King” riêng biệt.

Phiên bản đặc biệt này còn mượn nhiều chi tiết từ mẫu xe đàn anh Alcazar, gồm bàn gập sau lưng ghế, chế độ “boss mode” cho ghế phụ và bảng điều khiển điều hòa cảm ứng. Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây cũng xuất hiện, thông qua bộ chuyển đổi từ cổng có dây.

Tất cả năm tùy chọn động cơ của Creta đều có mặt trên bản King: động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (115 mã lực) kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT; động cơ diesel 1.5L (116 mã lực) với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp; và động cơ tăng áp xăng 1.5L (160 mã lực) đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Ngoài ra, Creta King cũng có biến thể Knight Edition với ngoại thất và nội thất màu đen thể thao, nhưng chỉ giới hạn cho cấu hình động cơ xăng 1.5L CVT và diesel 1.5L AT.

Về phiên bản Creta King Limited Edition, Hyundai đã bổ sung thêm các chi tiết như bọc dây an toàn, gối tựa đầu, thảm sàn mới, ốp chìa khóa và ốp cửa. Phiên bản này chỉ đi cùng hai tùy chọn động cơ là xăng 1.5L CVT và diesel 1.5L AT, đồng thời giới hạn màu sơn.

Theo Hyundai Ấn Độ, một số tính năng mới trên Creta King bao gồm điều hòa hai vùng với bảng điều khiển cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, camera hành trình và mâm 18 inch, cũng sẽ được mở rộng sang nhiều phiên bản khác của Creta và Creta N Line. Ngoài ra, Creta 2025 còn được bổ sung màu sơn đen mờ mới.

Giá khởi điểm của Hyundai Creta King được công bố ở mức 1,789 triệu Rupee (khoảng 532 triệu đồng) và tăng lên thành 1,949 triệu Rupee (khoảng 580 triệu đồng) với bản Creta King Knight Edition. Trong khi đó, phiên bản Creta King Limited Edition có giá thấp nhất từ 1,964 triệu Rupee (khoảng 585 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Hyundai Creta mới có bản nâng cấp từ tháng 6. Mẫu SUV cỡ B này hiện là một trong ba sản phẩm bán tốt nhất của hãng xe Hàn Quốc, bên cạnh Accent và Tucson.