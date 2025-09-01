Xe chạy bằng hydro của Hyundai được đón nhận

TPO - Hyundai cho biết mẫu xe chạy bằng hydro Nexo đã đạt doanh số gần 7.000 chiếc kể từ khi ra mắt, vượt xa phiên bản tiền nhiệm.

Theo nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, hãng đã bán được tổng cộng 6.767 chiếc SUV chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) Nexo phiên bản mới.

Con số này vượt xa mức 1.500 chiếc của mẫu Nexo thế hệ đầu tiên, ghi nhận trong ba tháng đầu tiên sau khi ra mắt vào năm 2018.

Thành công bước đầu của Nexo thế hệ mới được thúc đẩy bởi những cải tiến trên mẫu FCEV này. Theo Hyundai, Nexo thế hệ mới sở hữu khả năng vận hành tốt hơn với phạm vi hoạt động tối đa 720 km chỉ với một lần nạp hydro.

Xe cũng được trang bị hệ truyền động hiệu suất cao, cho công suất tối đa 201 mã lực. Con số này tăng đáng kể so với mức 163 mã lực của mẫu Nexo thế hệ tiền nhiệm.

Mẫu Hyundai Nexo﻿ mới ghi nhận doanh số khả quan sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Seoul 2025.

Trong nỗ lực thúc đẩy xe chạy bằng nhiên liệu hydro, Hyundai cũng đã cung cấp 32 chiếc Nexo làm xe phục vụ chính thức tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC được tổ chức tại Hàn Quốc vào tuần trước.

Theo kế hoạch, Hyundai sẽ sản xuất 13.000 xe Nexo mới chỉ riêng trong năm nay. Gã khổng lồ ô tô Hàn Quốc kỳ vọng sẽ cán mốc doanh số 50.000 chiếc xe chạy pin nhiên liệu hydro trong vài tháng tới. Tính đến tháng 3 năm nay, hãng đã ghi nhận doanh số tích lũy khoảng 37.000 xe Nexo với phiên bản cũ.

Bên cạnh mảng FCEV tiềm năng, Hyundai cũng đang đẩy mạnh các sản phẩm xe điện. Mới đây nhất, hãng đã tung những hình ảnh đầu tiên hé lộ mẫu Ioniq 3 - chiếc xe điện cỡ nhỏ giá phải chăng dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9.