Hyundai vượt Volkswagen về lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu 2025

TPO - Trong nửa đầu năm 2025, tập đoàn Hyundai đã vượt qua Volkswagen để giành vị trí nhà sản xuất ô tô có lợi nhuận cao thứ hai toàn cầu.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tập đoàn sở hữu ba thương hiệu Hyundai, Kia và xe hạng sang Genesis ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 13 nghìn tỷ won (9,3 tỷ USD) trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025, trên doanh thu 150,1 nghìn tỷ won, đạt biên lợi nhuận 8,7%.

Để so sánh, Volkswagen Group - nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới tính theo doanh số bán hàng, đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 6,7 tỷ euro (7,8 tỷ USD) trong cùng kỳ. Doanh thu của tập đoàn ô tô Đức đạt 158,3 tỷ euro, biên lợi nhuận 4,2%.

Như vậy, Hyundai đã vượt qua Volkswagen để xếp thứ hai toàn cầu về lợi nhuận hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025. Đây là lần đầu tiên tập đoàn ô tô Hàn Quốc xếp trên đối thủ Đức về lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm.

Trong khi đó, tập đoàn Toyota tiếp tục dẫn đầu với lợi nhuận hoạt động 2,3 nghìn tỷ yen (15,4 tỷ USD), doanh thu 24,6 nghìn tỷ yen, biên lợi nhuận 9,2%. Về doanh số, Toyota đã bán được 5,2 triệu xe trong nửa đầu năm 2025, Volkswagen đạt 4,4 triệu và con số của Hyundai là 3,7 triệu.

Các chuyên gia từ Hàn Quốc nhận định Hyundai đã thu hẹp khoảng cách với Volkswagen nhờ phản ứng nhanh trước biến động thị trường và thuế quan Mỹ, bao gồm các giải pháp như điều chỉnh tồn kho và quản lý sản xuất.

Một quan chức ngành ô tô Hàn Quốc cho rằng dù doanh số thấp hơn nhưng Hyundai hoàn toàn có thể giữ mức lợi nhuận vượt Volkswagen trong cả năm nếu tiếp tục kiểm soát tốt tác động từ thuế quan Mỹ cũng như nhu cầu xe điện toàn cầu suy giảm.

Trong quý II, Hyundai đã báo cáo chi phí thuế khoảng 1,5 nghìn tỷ won, thấp hơn nhiều so với mức 4 nghìn tỷ won của Toyota. Nhờ mức thuế nhập khẩu xe Hàn vào Mỹ được giảm từ 25% xuống 15%, Hyundai và Kia dự kiến tiết kiệm hơn 3 nghìn tỷ won, qua đó giảm gánh nặng thuế tại thị trường này xuống còn 5,61 nghìn tỷ won.