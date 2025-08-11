Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hyundai vượt Volkswagen về lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu 2025

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong nửa đầu năm 2025, tập đoàn Hyundai đã vượt qua Volkswagen để giành vị trí nhà sản xuất ô tô có lợi nhuận cao thứ hai toàn cầu.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tập đoàn sở hữu ba thương hiệu Hyundai, Kia và xe hạng sang Genesis ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 13 nghìn tỷ won (9,3 tỷ USD) trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025, trên doanh thu 150,1 nghìn tỷ won, đạt biên lợi nhuận 8,7%.

Để so sánh, Volkswagen Group - nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới tính theo doanh số bán hàng, đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 6,7 tỷ euro (7,8 tỷ USD) trong cùng kỳ. Doanh thu của tập đoàn ô tô Đức đạt 158,3 tỷ euro, biên lợi nhuận 4,2%.

Như vậy, Hyundai đã vượt qua Volkswagen để xếp thứ hai toàn cầu về lợi nhuận hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025. Đây là lần đầu tiên tập đoàn ô tô Hàn Quốc xếp trên đối thủ Đức về lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm.

suv-hyundai.jpg

Trong khi đó, tập đoàn Toyota tiếp tục dẫn đầu với lợi nhuận hoạt động 2,3 nghìn tỷ yen (15,4 tỷ USD), doanh thu 24,6 nghìn tỷ yen, biên lợi nhuận 9,2%. Về doanh số, Toyota đã bán được 5,2 triệu xe trong nửa đầu năm 2025, Volkswagen đạt 4,4 triệu và con số của Hyundai là 3,7 triệu.

Các chuyên gia từ Hàn Quốc nhận định Hyundai đã thu hẹp khoảng cách với Volkswagen nhờ phản ứng nhanh trước biến động thị trường và thuế quan Mỹ, bao gồm các giải pháp như điều chỉnh tồn kho và quản lý sản xuất.

Một quan chức ngành ô tô Hàn Quốc cho rằng dù doanh số thấp hơn nhưng Hyundai hoàn toàn có thể giữ mức lợi nhuận vượt Volkswagen trong cả năm nếu tiếp tục kiểm soát tốt tác động từ thuế quan Mỹ cũng như nhu cầu xe điện toàn cầu suy giảm.

Trong quý II, Hyundai đã báo cáo chi phí thuế khoảng 1,5 nghìn tỷ won, thấp hơn nhiều so với mức 4 nghìn tỷ won của Toyota. Nhờ mức thuế nhập khẩu xe Hàn vào Mỹ được giảm từ 25% xuống 15%, Hyundai và Kia dự kiến tiết kiệm hơn 3 nghìn tỷ won, qua đó giảm gánh nặng thuế tại thị trường này xuống còn 5,61 nghìn tỷ won.

Lê Tuấn
#hyundai #Volkswagen #toyota #tập đoàn ô tô #lợi nhuận #kia #genesis

Xem thêm

Cùng chuyên mục