Loạt ô tô mới xuất hiện tại Việt Nam

TPO - Mitsubishi Destinator, Xpander 2025, Kia Sorento 2025 hay Skoda Slavia đều từng lộ diện tại Việt Nam, dự kiến ra mắt từ giờ cho tới cuối năm.

Mitsubishi Destinator

Sau khi ra mắt tại Indonesia vào tháng 7, mẫu Mitsubishi Destinator mới đây đã được bắt gặp tại nước ta.Trước đó khi đem bản concept về nước hồi tháng 6, Mitsubishi Việt Nam cho biết có kế hoạch bán ra mẫu Destinator ở thị trường trong nước vào cuối năm 2025.

Là một mẫu SUV hạng C nhưng Destinator sở hữu chiều dài cơ sở 2.815 mm, tương đương với một số xe hạng trên. Điều này giúp mẫu xe của Mitsubishi có khoang cabin rộng rãi, được hãng mô tả là ngồi thoải mái ở cả 3 hàng ghế.

Được định hướng là một chiếc xe gia đình, bên trong của Destinator được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc cho từng hàng ghế, hai hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để tăng dung tích khoang hành lý.

Mitsubishi Xpander 2025

Vào cuối tháng 8, lô xe Mitsubishi Xpander bản facelift được bắt gặp trên xe chuyên chở tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander phiên bản facelift được bắt gặp trên xe chuyên chở ở Việt Nam.

Ngoài ra, trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tháng 8 cũng có sự xuất hiện của Xpander và một số bộ phận của Xpander Cross mới. Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy mẫu MPV này sẽ sớm được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Ở phiên bản 2025, Mitsubishi Xpander sở hữu lưới tản nhiệt đơn giản hóa cùng khe hút gió dọc duy nhất ở phía dưới, đèn sương mù LED được cải tiến. Mâm hợp kim 17 inch đã đổi thiết kế và cản sau được tinh chỉnh nhẹ.

Nội thất của Mitsubishi Xpander 2025 tại Indonesia có màn hình trung tâm kích thước 7/8/10 inch tùy phiên bản. Cụm đồng hồ sau vô-lăng được nâng cấp từ dạng analog lên màn hình TFT 8 inch, tương tự như trên mẫu Xforce.

Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm là hai tùy chọn hộp số gồm CVT hoặc số sàn 5 cấp.

Kia Sorento 2025

Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, phiên bản facelift của Kia Sorento dự kiến sẽ ra mắt vào nửa sau của năm 2025. Trước đó hồi giữa năm 2024, mẫu SUV này từng được phát hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.

Ở bản facelift 2025, Kia Sorento được nâng cấp ngoại thất theo hướng hiện đại giống với Carnival. Tham khảo mẫu xe đã ra mắt tại Philippines, nội thất của Sorento mới có một số cải tiến với cụm màn hình cong phía sau vô-lăng kết hợp hai màn hình 12,3 inch, trong khi bảng điều khiển trung tâm và cửa gió điều hòa được thiết kế lại gọn gàng hơn.

Nhiều khả năng Kia Sorento 2025 vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ hiện có gồm: diesel 2.2L, xăng 2.5L, hybrid 1.6L và plug-in hybrid 1.6L. Dẫu vậy, những nâng cấp về nội và ngoại thất hứa hẹn sẽ giúp Kia Sorento 2025 gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ D.

Skoda Slavia

Trong số hai mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam, Skoda đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ B Kushaq vào cuối tháng 6. Mẫu còn lại là sedan hạng B Slavia hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về lịch ra mắt, mặc dù đã lộ diện tại nhà máy của hãng ở Quảng Ninh.

Theo thông tin từ đại lý, Skoda Slavia có thể sẽ ra mắt trong quý III này với 4 phiên bản. Giá tạm tính của phiên bản tiêu chuẩn có thể ở mức dưới 500 triệu đồng.

Skoda Slavia dự kiến sử dụng động cơ 1.0L TSI tăng áp tương tự Kushaq, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 175 Nm. Tùy từng phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Omoda C7

Phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm một tân binh mang tên Omoda C7. Mẫu xe Trung Quốc đã được hãng đưa về nước trưng bày tại Hà Nội từ tháng 8 và dự kiến sẽ ra mắt vào thời gian tới.

Omoda C7 nằm chung phân khúc với Jaecoo J7 đang bán của hãng, nhưng sở hữu phong cách thiết kế mềm mại hơn cùng kích thước nhỉnh hơn mẫu xe cùng nhà.

Ở thị trường Trung Quốc, Omoda C7 được trang bị hai tùy chọn động cơ. Bản tiêu chuẩn được trang bị máy xăng 1.6L tăng áp kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Bản còn lại sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), cho tổng công suất 346 mã lực. Khối pin đi kèm có dung lượng 18,4 kWh cho phép di chuyển quãng đường thuần điện khoảng 95 km.

Jaecoo J6

Được trưng bày cùng Omoda C7 gần đây là Jaecoo J6. Đây là một mẫu SUV thuần điện với thiết kế vuông vức, mang thiên hướng việt dã.

Với chiều dài 4.342 mm, rộng 1.926 mm, cao 1.741 mm, trục cơ sở 2.715 mm, J6 có thể được xếp vào nhóm xe gầm cao cỡ B+/C- như Toyota Corolla Cross.

Thông tin về cấu hình chính thức của Jaecoo J6 bán tại Việt Nam chưa được hé lộ. Xe xuất hiện trong sự kiện trưng bày được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, cho công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 385 Nm.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 69,77kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 364 km với mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTC. Xe có hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 80kW, cho phép nạp lại pin từ 30-80% trong 30 phút.