Toyota đạt kỷ lục doanh số nhờ xe hybrid

TPO - Toyota đang chứng minh lựa chọn tiếp cận đa hướng với xe hybrid là chủ lực, khác biệt so với nhiều đối thủ là chiến lược đúng đắn.

Theo Motor1, dù đang tăng cường dải sản phẩm xe điện nhưng thế mạnh lớn nhất của Toyota vẫn là xe hybrid. Cộng thêm doanh số mạnh mẽ từ dòng xe bán tải tại Bắc Mỹ, hãng này đã vượt mốc 900.000 xe bán ra trên toàn cầu trong tháng 7/2025, xác lập kỷ lục về doanh số tháng 7 hàng năm.

Cụ thể, Toyota đã bán được tổng cộng 963.796 xe trong tháng 7, bao gồm các thương hiệu Lexus, Daihatsu và Hino. Bắc Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 254.298 xe, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với xe hybrid cùng các mẫu bán tải Tacoma và SUV 4Runner mới.

Trong khi đó tại châu Âu, nơi nhiều hãng xe đang gặp khó khăn, Toyota vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Ở quê nhà Nhật Bản, doanh số tháng 7 của hãng đạt 135.249 xe, được đánh giá là ổn định.

Xe hybrid tiếp tục đóng vai trò chủ lực doanh số của Toyota.

Đáng chú ý, tại Trung Quốc - thị trường đang ngày càng khắc nghiệt với các hãng xe nước ngoài, Toyota vẫn đạt 151.669 xe bán ra, nhờ mẫu xe điện bZ3X liên doanh với GAC và danh mục xe hybrid phong phú.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, Toyota đã bán 6.058.731 xe, trong đó hơn 2,9 triệu xe điện hóa (gồm cả xe thuần điện và xe hybrid), chiếm khoảng 40%. Dù số xe thuần điện chỉ chiếm chưa tới 100.000 chiếc nhưng mảng này vừa đạt doanh số kỷ lục trong tháng 7 với với 17.896 chiếc bán ra trên toàn cầu.

Ở thị trường trọng điểm Bắc Mỹ, trong tổng số gần 1,7 triệu xe bán ra từ đầu năm, có hơn 800.000 xe điện hóa. Tại đây, hãng chỉ cung cấp 1 mẫu xe thuần điện là bZ4X, cho thấy các sản phẩm hybrid đang đóng vai trò trụ cột.

Toyota Corolla Cross Hybrid.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện chững lại ở nhiều thị trường, Toyota lại đang hưởng lợi lớn nhờ dải sản phẩm xe hybrid phong phú. Dù vậy, hãng vẫn không bỏ qua mảng xe điện, với kế hoạch tung thêm nhiều mẫu mã mới, đồng thời tiến tới điện hóa toàn bộ các tên tuổi lâu đời như Camry và RAV4.

Tại Việt Nam, Toyota cũng là cái tên đi đầu trong xu hướng điện hóa ô tô với dải sản phẩm xe hybrid đa dạng. Trong đó, Toyota Innova Cross HEV và Corolla Cross HEV là hai cái tên bán nhiều nhất thị trường trong 7 tháng đầu năm, tính riêng trong phân khúc xe hybrid.