Xe

Google News

Toyota Camry có bản hybrid đặc biệt

Lê Tuấn
TPO - Phiên bản đặc biệt mới mang đến diện mạo thể thao và sắc sảo hơn cho chiếc sedan hybrid của Toyota.

Trong bối cảnh SUV và crossover lên ngôi, Toyota Camry vẫn giữ vững sức hút toàn cầu với 593.000 xe bán ra trong năm 2024. Để duy trì đà tăng trưởng và thu hút thêm khách hàng mới, Toyota vừa giới thiệu mẫu Camry Sprint Edition tại Ấn Độ, dựa trên nền tảng mẫu sedan hybrid quen thuộc.

toyota-camry-sprint-edition.jpg

Phiên bản đặc biệt do liên doanh Toyota Kirloskar Motor phụ trách. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe này sở hữu diện mạo thể thao hơn nhờ bộ tem ngoại thất riêng và một số phụ kiện được lắp đặt tại đại lý.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là lớp sơn đen Matte Black phủ lên nắp capo, mui, cột trụ và cốp sau, tạo nên phong cách hai tông màu nổi bật.

toyota-camry-hybrid-sprint-edition.jpg

Người mua có thể kết hợp cùng năm lựa chọn màu ngoại thất: đỏ Emotional Red, trắng ngọc trai Platinum White Pearl, xám xi măng Cement Grey, xám kim loại Precious Metal hoặc xanh kim loại Dark Blue Metallic.

Ngoại thất của Camry Sprint Edition còn được bổ sung mâm đúc sơn đen và bộ bodykit với cản trước/sau thiết kế sắc cạnh cùng cánh lướt gió sau. Tuy nhiên, Toyota chưa công bố đầy đủ hình ảnh nên chưa rõ những chi tiết khí động học này có giống với phiên bản Camry Glorious Edition từng bán tại Trung Quốc hay không.

toyota-camry-sprint-edition.png

Dưới nắp capo, Toyota Camry Sprint Edition vẫn sử dụng động cơ 2.5L hybrid cho công suất kết hợp 227 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước thay vì tùy chọn AWD như ở thị trường Mỹ.

Về trang bị, phiên bản này tập trung vào tiện nghi và an toàn. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số với hai màn hình 12,3 inch, camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có hỗ trợ lưng, ghế trước thông gió, sạc không dây, màn hình hiển thị HUD cùng gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0.

Toyota Camry Hybrid Sprint Edition hiện đã mở bán tại Ấn Độ với giá 4.850.000 rupee (khoảng 1,45 tỷ đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy Toyota Kirloskar Motor ở Ấn Độ, dành riêng cho thị trường nội địa.

Tại Việt Nam, Toyota Camry được bán ra với 3 phiên bản, trong đó có 2 bản hybrid, giá cao nhất 1,542 tỷ đồng. Mẫu xe nhà Toyota là cái tên bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ D từ đầu năm, với doanh số cộng dồn đạt 1.356 chiếc.

Lê Tuấn
#Toyota Camry #toyota #camry #camry hybrid #sedan

