Xe

Cận cảnh Toyota Vios hybrid vừa ra mắt

Lê Tuấn
TPO - Toyota Vios vừa được bổ sung phiên bản hybrid tại thị trường Thái Lan, sử dụng động cơ của Yaris Cross HEV và có thêm biến thể GR Sport thể thao.

Ngày 21/8, Toyota Thái Lan chính thức trình làng phiên bản hybrid của dòng sedan Yaris Ativ. Thực tế, đây là tên gọi khác của dòng sedan Toyota Vios đang bán tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.

toyota-vios-hybrid-19.jpg

Mẫu xe có hai phiên bản gồm: Yaris Ativ HEV Premium giá 729.000 baht (khoảng 579 triệu đồng) và Yaris Ativ HEV GR Sport giá 769.000 baht (khoảng 619 triệu đồng).

toyota-vios-hybrid-15.jpg

Về thiết kế, phiên bản Premium trang bị đèn trước/sau LED, lưới tản nhiệt có viền crôm tối màu phía trên và màu xám kim loại phía dưới, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe kèm đèn báo rẽ LED, gập điện tự động. Xe sử dụng mâm hợp kim 16 inch hai tông màu thiết kế mới.

toyota-vios-hybrid-18.jpg
toyota-vios-hybrid-16.jpg

Trong khi đó, bản GR Sport mang phong cách thể thao nổi bật hơn với lưới tản nhiệt mới kèm logo GR, gói bodykit GR-S bao gồm cản trước, ốp hông, cản sau, cánh gió đuôi và mui sơn đen.

toyota-vios-hybrid-13.jpg
toyota-vios-hybrid-11.jpg

Bên hông xe được trang bị gương chiếu hậu sơn đen tích hợp đèn báo rẽ LED, chỉnh điện và gập tự động, cùng bộ mâm hợp kim 10 chấu thiết kế mới, kích thước 17 inch.

toyota-vios-hybrid-9.jpg
toyota-vios-hybrid-8.jpg

Toyota Yaris Ativ HEV/Vios Hybrid có chiều dài 4.425 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.480 mm, trục cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 160 mm.

toyota-vios-hybrid-17.jpg

Khoang lái của bản Premium sử dụng ghế bọc da tổng hợp màu đen-xám, trong khi bản GR Sport có ghế da tổng hợp, vô-lăng bọc da kèm logo GR. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

toyota-vios-hybrid-5.jpg

Các trang bị nổi bật có trên mẫu sedan hybrid này gồm sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử với giữ phanh tự động, điều hòa tự động có cửa gió hàng ghế sau và lọc bụi PM2.5, hệ thống đèn nội thất 64 màu, dàn âm thanh Pioneer 6 loa.

toyota-vios-hybrid-7.jpg
toyota-vios-hybrid-6.jpg

Toyota Yaris Ativ HEV/Vios Hybrid sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh DOHC 1.5L (mã 2NR-VEX) công suất 91 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm.

toyota-vios-hybrid-4.jpg

Hệ thống hybrid này giống với Yaris Cross HEV, cho tổng công suất 111 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và pin lithium-ion 0,7 kWh. Xe có bình nhiên liệu 63 lít tương tích với xăng sinh học E20 tại Thái Lan. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km.

toyota-vios-hybrid-17.jpg

Yaris Ativ HEV được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng: hỗ trợ giữ làn đường kết hợp ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, cảm biến trước-sau, camera hành trình phía trước và 6 túi khí.

toyota-vios-hybrid-12.jpg

Về tùy chọn màu sắc, phiên bản Premium có 5 lựa chọn gồm bạc, xám, đen, trắng ngọc trai và đỏ. Trong khi đó, phiên bản GR Sport chỉ có 3 màu ngoại thất là đen, trắng ngọc trai và đỏ, tất cả đều đi kèm nóc xe sơn đen thể thao.

toyota-vios-hybrid-3.jpg
toyota-vios-hybrid-2.jpg

Khác với thị trường Thái Lan, mẫu Toyota Vios đang bán tại Việt Nam vẫn thuộc bản cũ. Mặc dù bản mới đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng từ cuối năm 2023 nhưng đến nay hãng vẫn chưa đưa ra thông tin nào về việc mở bán Vios mới.

toyota-vios-2023.jpg

Dẫu vậy, Toyota Vios bản hiện hành vẫn là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất nước ta trong năm 2024. Bước sang năm 2025, dòng xe Nhật này tiếp tục giữ vững vị thế với doanh số cộng dồn 6.478 chiếc bán ra thị trường trong 7 tháng đầu năm.

Lê Tuấn
