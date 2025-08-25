Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Mitsubishi Xpander bản mới xuất hiện ở Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Mẫu MPV Mitsubishi Xpander 2025 được bắt gặp trên xe chuyên chở tại Việt Nam, nhiều khả năng sẽ được chính thức ra mắt trong giai đoạn cuối năm.

Mạng xã hội cùng nhiều diễn đàn ô tô mới đây lan truyền hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander với ngoại thất lạ được vận chuyển bằng xe chuyên dùng tại Việt Nam.

xpander-facelift.jpg
Mitsubishi Xpander phiên bản facelift được bắt gặp trên xe chuyên chở ở Việt Nam.

Các chi tiết ở đầu xe cho thấy đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) năm 2025 của mẫu MPV Nhật Bản, mới được ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5.

Việc mẫu Mitsubishi Xpander 2025 xuất hiện tại nước ta có thể là dấu hiệu cho thấy mẫu MPV này sẽ sớm được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam trong thời gian tới. Trước đó, một mẫu xe Mitsubishi khác là Destinator cũng được bắt gặp tại nước ta.

Về Mitsubishi Xpander facelift 2025, mẫu xe này được tinh chỉnh lại phần đầu với lưới tản nhiệt đơn giản hóa cùng khe hút gió dọc duy nhất ở phía dưới. Cụm đèn sương mù LED được thiết kế lại, trong khi đèn pha và đèn ban ngày vẫn giữ nguyên.

xpander-facelift-2025.jpg

Xe có bộ mâm hợp kim 17 inch mới trong khi phần đuôi được tinh chỉnh nhẹ ở khu vực cản sau. Phiên bản Xpander Cross cũng có một số thay đổi theo hướng tương tự, trong đó nổi bật nhất là lưới tản nhiệt 3D giống Xforce.

Nội thất của Mitsubishi Xpander 2025 tại Indonesia gồm màn hình trung tâm kích cỡ 7/8/10 inch tùy phiên bản. Cụm đồng hồ sau vô-lăng được nâng cấp từ analog lên thành màn hình TFT 8 inch giống Xforce.

2026-mitsubishi-xpander-6-e1747622003791.jpg

Về mảng an toàn, xe có 6 túi khí, bổ sung camera trước của hệ thống camera 360, tính năng giúp xe ổn định hơn khi vào cua bằng cách phân bổ lực phanh phía trước.

Động cơ vẫn giữ nguyên như bản tiền nhiệm là loại 1.5L 4 xy-lanh cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hai tùy chọn hộp số gồm CVT hoặc sàn 5 cấp đi kèm dẫn động cầu trước. Trong khi đó, mẫu Xpander đang bán tại Việt Nam sử dụng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Mitsubishi Xpander 2025 tại Indonesia có giá từ 270,1-338 triệu rupiah, tương đương khoảng 437-547 triệu đồng. Giá xe khi về Việt Nam dự kiến sẽ cao hơn, bởi bản MT thấp nhất hiện đã có giá 560 triệu.

Tại nước ta, Mitsubishi Xpander là dòng MPV bán chạy nhất thị trường. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, mẫu xe Nhật này đã bàn giao tổng cộng 9.740 chiếc, trung bình gần 1.400 xe mỗi tháng.

Lê Tuấn
#Mitsubishi Xpander #mitsubishi #xpander #mpv #xe nhật

