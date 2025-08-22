Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Những thương hiệu xe được lòng khách hàng nhất tại Mỹ

Linh Giang

TPO - Vượt Mazda và Toyota, Subaru trở thành thương hiệu ô tô làm khách hàng hài lòng nhất, trong khi các hãng nội địa Mỹ đứng ở vị trí thấp hơn.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI), sự hài lòng của người tiêu dùng với các dòng xe đang giảm dần. Các thương hiệu phổ thông giữ vững mức trung bình 79, trong khi các thương hiệu xe sang giảm 1 điểm so với năm 2024, xuống còn 80.

Dữ liệu cho thấy khách hàng xe hạng sang ngày càng nhạy cảm hơn với giá cả. Do đó, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khả năng cạnh tranh về cả chất lượng và giá trị là rất quan trọng để có thể giữ chân và làm hài lòng khách hàng, Carscoops đưa tin.

8190739-subaru-forester-2025-tinhte.jpg
Mẫu Subaru Forester tại Mỹ. Ảnh: Subaru

Hầu hết các chỉ số về trải nghiệm khách hàng đều không thay đổi trong năm nay. Hiệu suất lái xe vẫn ở mức cao, tiếp theo là độ tin cậy, tính ứng dụng và sự an toàn, mỗi chỉ số đều đạt 83 điểm. An toàn là một trong ba tiêu chí khiến tổng điểm giảm 1%, cùng với ngoại thất ở mức 82 điểm và công nghệ là 79 điểm.

ACSI giới thiệu hai tiêu chí mới trong khảo sát, đây là những khía cạnh được đánh giá có điểm số thấp nhất: quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy hoặc đổ đầy bình xăng và giá trị bán lại hoặc đổi xe dự kiến trong tương lai lần lượt từ 72-74 điểm.

10 thương hiệu ôtô phổ thông khách hàng Mỹ hài lòng nhất:

Thương hiệu
 Điểm ACSI
Subaru
 85
Mazda
 82
Toyota
 82
Buick
 81
GMC
 81
Honda
 81
Hyundai
 80
Chevrolet
 79
Ford
 78
Nissan
 78

Subaru là thương hiệu làm khách hàng hài lòng nhất ở thị trường phổ thông với 85 điểm. Hãng tiếp tục thành công nhờ danh tiếng về độ an toàn và tin cậy của người dùng.

Những năm gần đây, doanh số bán xe của hãng tăng trưởng mạnh và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025 với các mẫu Forester, Crostrek, AscentOutback.

Lexus dẫn đầu vị trí ở phân khúc xe sang, tăng 6% với điểm ACSI là 87, vượt qua hai hãng dẫn đầu năm ngoái là Mercedes (giảm 1% xuống 82) và Tesla (giảm 2% xuống 81).

Những thương hiệu ôtô hạng sang khách hàng Mỹ hài lòng nhất:

Thương hiệu
 Điểm ACSI
Lexus
 87
Mercedes
 82
Cadillac
 81
Tesla
 81
Acura
 78
Audi
 77
BMW
 75

Lexus đang gặt hái thành công với những khách hàng sử dụng xe hybrid. Được biết, xe hybrid đã giúp thương hiệu này đạt doanh số quý đầu tiên tốt nhất tại Mỹ trong năm 2025.

Theo dữ liệu cuối năm 2024, có 5 mẫu Lexus nằm trong số 15 mẫu hybrid hạng sang phổ biến nhất, bao gồm Lexus RX dẫn đầu thị phần, với NX và ES đều nằm trong top 5.

Doanh số xe điện của thương hiệu này cũng tăng hơn 13% so với cùng kỳ 2024 trong quý I/2025. Ngoài ra, mức độ hài lòng của khách hàng đối với Audi giảm 4% xuống còn 77 điểm, trong khi BMW xếp cuối bảng xếp hạng xe sang, giảm 5% còn 75 điểm.

Trong số các loại xe phổ thông, mức độ hài lòng của khách hàng với xe xăng và xe hybrid ngang nhau (80 điểm). Chỉ số hài lòng bị giảm trên tất cả các mẫu xe hạng sang.

Theo báo cáo, những người mua xe sang cảm thấy ít hài lòng hơn với nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất lái, thiết kế ngoại - nội thất và công nghệ xe.

Nghiên cứu của ACSI 2025 dựa trên 9.949 khảo sát của khách hàng thông qua email, từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025.

Linh Giang
#hãng xe được lòng khách hàng nhất #thương hiệu xe ô tô làm hài lòng khách hàng nhất #ông lớn xe hơi #điểm danh ông lớn xe hơi #xe ô tô

Cùng chuyên mục