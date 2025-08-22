Những thương hiệu xe được lòng khách hàng nhất tại Mỹ

TPO - Vượt Mazda và Toyota, Subaru trở thành thương hiệu ô tô làm khách hàng hài lòng nhất, trong khi các hãng nội địa Mỹ đứng ở vị trí thấp hơn.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI), sự hài lòng của người tiêu dùng với các dòng xe đang giảm dần. Các thương hiệu phổ thông giữ vững mức trung bình 79, trong khi các thương hiệu xe sang giảm 1 điểm so với năm 2024, xuống còn 80.

Dữ liệu cho thấy khách hàng xe hạng sang ngày càng nhạy cảm hơn với giá cả. Do đó, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khả năng cạnh tranh về cả chất lượng và giá trị là rất quan trọng để có thể giữ chân và làm hài lòng khách hàng, Carscoops đưa tin.

Mẫu Subaru Forester tại Mỹ. Ảnh: Subaru

Hầu hết các chỉ số về trải nghiệm khách hàng đều không thay đổi trong năm nay. Hiệu suất lái xe vẫn ở mức cao, tiếp theo là độ tin cậy, tính ứng dụng và sự an toàn, mỗi chỉ số đều đạt 83 điểm. An toàn là một trong ba tiêu chí khiến tổng điểm giảm 1%, cùng với ngoại thất ở mức 82 điểm và công nghệ là 79 điểm.

ACSI giới thiệu hai tiêu chí mới trong khảo sát, đây là những khía cạnh được đánh giá có điểm số thấp nhất: quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy hoặc đổ đầy bình xăng và giá trị bán lại hoặc đổi xe dự kiến trong tương lai lần lượt từ 72-74 điểm.

10 thương hiệu ôtô phổ thông khách hàng Mỹ hài lòng nhất:

Thương hiệu

Điểm ACSI

Subaru

85

Mazda

82

Toyota

82

Buick

81

GMC

81

Honda

81

Hyundai

80

Chevrolet

79

Ford

78

Nissan

78



Subaru là thương hiệu làm khách hàng hài lòng nhất ở thị trường phổ thông với 85 điểm. Hãng tiếp tục thành công nhờ danh tiếng về độ an toàn và tin cậy của người dùng.

Những năm gần đây, doanh số bán xe của hãng tăng trưởng mạnh và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025 với các mẫu Forester, Crostrek, Ascent và Outback.

Lexus dẫn đầu vị trí ở phân khúc xe sang, tăng 6% với điểm ACSI là 87, vượt qua hai hãng dẫn đầu năm ngoái là Mercedes (giảm 1% xuống 82) và Tesla (giảm 2% xuống 81).

Những thương hiệu ôtô hạng sang khách hàng Mỹ hài lòng nhất:

Thương hiệu

Điểm ACSI

Lexus

87

Mercedes

82

Cadillac

81

Tesla

81

Acura

78

Audi

77

BMW

75



Lexus đang gặt hái thành công với những khách hàng sử dụng xe hybrid. Được biết, xe hybrid đã giúp thương hiệu này đạt doanh số quý đầu tiên tốt nhất tại Mỹ trong năm 2025.

Theo dữ liệu cuối năm 2024, có 5 mẫu Lexus nằm trong số 15 mẫu hybrid hạng sang phổ biến nhất, bao gồm Lexus RX dẫn đầu thị phần, với NX và ES đều nằm trong top 5.

Doanh số xe điện của thương hiệu này cũng tăng hơn 13% so với cùng kỳ 2024 trong quý I/2025. Ngoài ra, mức độ hài lòng của khách hàng đối với Audi giảm 4% xuống còn 77 điểm, trong khi BMW xếp cuối bảng xếp hạng xe sang, giảm 5% còn 75 điểm.

Trong số các loại xe phổ thông, mức độ hài lòng của khách hàng với xe xăng và xe hybrid ngang nhau (80 điểm). Chỉ số hài lòng bị giảm trên tất cả các mẫu xe hạng sang.

Theo báo cáo, những người mua xe sang cảm thấy ít hài lòng hơn với nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất lái, thiết kế ngoại - nội thất và công nghệ xe.

Nghiên cứu của ACSI 2025 dựa trên 9.949 khảo sát của khách hàng thông qua email, từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025.