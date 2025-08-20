Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ xuất hiện ở Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Một số xe Mitsubishi Destinator vừa được phát hiện tại Việt Nam, báo hiệu ngày ra mắt chính thức đang tới gần.

Ngày 20/8, mạng xã hội cùng nhiều diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh mẫu Mitsubishi Destinator bản thương mại được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, xe cũng được bắt gặp tại một trường đua ở Tây Ninh (trước kia là Long An).

mitsubishi-destinator-tai-viet-nam.jpg

Đây nhiều khả năng là những chiếc xe đầu tiên về nước để thực hiện các thủ tục đăng kiểm, trước khi chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Những hình ảnh hiện trường cho thấy Mitsubishi Destinator ở Việt Nam giữ thiết kế tương tự mẫu xe đã ra mắt ở Indonesia, ngoại trừ việc vô-lăng được đổi sang bên trái.

mitsubishi-destinator-viet-nam-4.jpg

Ngoại thất của xe nổi bật với cụm đèn LED hiện đại cùng phần đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, từng áp dụng trên các dòng Xpander và Xforce.

mitsubishi-destinator-viet-nam-3.jpg

Trước đó khi đem bản concept về nước hồi tháng 6, Mitsubishi Việt Nam cho biết có kế hoạch phân phối mẫu Destinator tại Việt Nam vào cuối năm 2025. Hiện tại, các thông tin về cấu hình động cơ, tính năng và trang bị của xe vẫn được giữ kín.

Tham khảo tại thị trường Indonesia, Mitsubishi Destinator sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, trục cơ sở 2.815 mm. Xe có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, được hãng nhấn mạnh là cho không gian rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình.

mitsubishi-destinator-viet-nam-1.jpg

Được định hướng là một chiếc xe gia đình, bên trong của chiếc SUV được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế. Hàng ghế giữa gập 40:20:40, hàng ghế ba gập 50:50, cả hai đều có thể gập phẳng hoàn toàn để tăng dung tích khoang hành lý.

Nội thất của Mitsubishi Destinator được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng táp-lô bọc vật liệu mềm, màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium gồm 8 loa, hỗ trợ 4 chế độ trên bản cao nhất. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 64 màu và cửa gió điều hòa cho hàng ghế ba. Ngoài ra, xe cũng được Mitsubishi tích hợp gói hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS).

mitsubishi-destinator-viet-nam-2.jpg

Mitsubishi Destinator được trang bị động cơ 1.5L MIVEC Turbo, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Vào tháng 7, một đại lý khu vực miền Trung ra thông báo nhận đặt cọc mẫu Mitsubishi Destinator với giá dự kiến dưới 800 triệu. Nếu thực sự chốt mức giá trên khi bán chính thức, Mitsubishi Destinator hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của những Honda CR‑V, Ford Territory, Mazda CX‑5 hay Hyundai Tucson ở phân khúc SUV hạng C.

Lê Tuấn
