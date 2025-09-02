Top 10 mẫu SUV hybrid tốt nhất năm 2025

TPO - Dưới đây là top 10 mẫu SUV hybrid tốt nhất theo bình chọn của tạp chí Autocar, bao gồm cả hybrid tự sạc lẫn hybrid cắm sạc (PHEV).

10. MG ZS

Mẫu SUV cỡ nhỏ MG ZS sử dụng động cơ xăng 1.5L cùng với mô-tơ điện, cho tổng công suất 195 mã lực. Hệ thống hybrid kết hợp với hộp số tự động 3 cấp tương tự mẫu MG 3 hybrid.

Theo Autocar, ưu điểm lớn nhất của MG ZS chính là giá bán dưới 25.000 bảng Anh (khoảng 697 triệu đồng), qua đó trở thành một trong những mẫu xe hybrid rẻ nhất tại thị trường Anh và châu Âu. Xe còn ghi điểm với lượng trang bị phong phú so với mức giá, nhưng trải nghiệm lái được đánh giá chưa thật sự nổi bật.

9. Lexus NX

Trong phân khúc SUV hybrid, hiếm có mẫu xe nào mang lại sự tinh tế như Lexus NX. Xe có hai tùy chọn cấu hình: bản 350h hybrid tự sạc và bản 450h+ PHEV.

Bản PHEV cho phép chạy thuần điện 72 km, trong khi bản hybrid HEV thấp hơn phù hợp hơn với những khách hàng không tiện sạc pin. Trải nghiệm lái của NX nhìn chung mang thiên hướng êm ái. Các phiên bản F-Sport được trang bị hệ thống giảm chấn thích ứng, cho khả năng xử lý gọn gàng, ổn định và chính xác.

8. BMW X1

Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ hybrid được thể hiện rõ ở BMW X1 khi mẫu SUV cỡ nhỏ này có khả năng chạy thuần điện hơn 80 km.

Xe có hai tùy chọn PHEV: xDrive25e (242 mã lực) và xDrive30e (321 mã lực), đều kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp ba xi-lanh với mô-tơ điện. Autocar đánh giá mẫu X1 có khoang nội thất rộng rãi trong phân khúc, khả năng vận hành chính xác, nhưng hệ thống giải trí chưa thật sự tốt.

7. Porsche Cayenne

Cayenne được đánh giá là mẫu SUV hiệu suất cao tiêu biểu của phân khúc. Xe có ba biến thể PHEV: E-Hybrid, S E-Hybrid và Turbo E-Hybrid.

Bản S E-Hybrid sử dụng động cơ V6 tăng áp, đạt hơn 500 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h dưới 5 giây. Bản Turbo E-Hybrid trang bị động cơ V8 hybrid hiếm có trên thị trường, công suất hơn 700 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,7 giây.

Ngoài khả năng vận hành mạnh mẽ, xe còn ghi điểm ở nội thất cao cấp, hiện đại, giàu công nghệ. Điểm trừ là phạm vi hoạt động thuần điện không quá nổi bật so với các mẫu xe khác trong danh sách.

6. Range Rover Sport

Theo Autocar, thế hệ thứ ba của Range Rover Sport có thể là phiên bản tốt nhất từ trước đến nay. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 3.0L kết hợp mô-tơ điện và pin 38,2 kWh, cho phạm vi hoạt động điện lên tới 120 km.

Với hệ truyền động PHEV, Range Rover Sport cho khả năng vận hành êm ái và thoải mái như Range Rover cỡ lớn. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung hệ thống lái bốn bánh giúp tăng tính linh hoạt.

Nội thất rộng rãi và sang trọng với nhiều vật liệu cao cấp cùng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, mẫu SUV hybrid hạng sang này không phải sự lựa chọn cho số đông do mức giá khởi điểm cao.

5. Kia Sportage

Sportage PHEV là một trong những mẫu SUV cân bằng tốt nhất các yếu tố tiết kiệm, chất lượng và tính thực dụng. Xe có đa dạng cấu hình với mild-hybrid 48V, hybrid tự sạc và PHEV 1.6L với phạm vi hoạt động thuần điện 67 km.

Dù không quá nổi bật về cảm giác lái, Sportage ghi điểm với thiết kế bắt mắt, nội thất chất lượng và hàng ghế sau đủ thoải mái cho gia đình.

4. Hyundai Santa Fe

Ở phân khúc SUV hybrid, Santa Fe được đánh giá cao ở không gian rộng rãi, 7 chỗ ngồi và nội thất cao cấp. Xe có hai tùy chọn: hybrid 1.6L với máy xăng tăng áp (212 mã lực) và PHEV (249 mã lực, pin 13,8 kWh).

Phiên bản PHEV cho khả năng vận hành êm ái và linh hoạt dù xe khá nặng, tuy nhiên phạm vi chạy điện 53 km không quá nổi bật. Dẫu vậy, Santa Fe vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc SUV hybrid 7 chỗ rộng rãi.

3. BMW X5

Điểm thu hút lớn nhất của X5 xDrive50e là động cơ 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 485 mã lực. Xe có pin 25,7 kWh, cho khả năng chạy thuần điện tới 106 km.

Mặc dù trọng lượng gần 2,5 tấn, X5 vẫn giữ được khả năng vận hành linh hoạt, sang trọng và đậm chất BMW. Khoang cabin của xe được trang bị nội thất tiện nghi sang trọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của pin PHEV sẽ khiến xe phải lược bỏ hàng ghế thứ ba cũng như một phần dung tích cốp.

2. Mercedes-Benz GLC

Mercedes đã trang bị cho chiếc GLC 300e bộ pin 31,2kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 133,5 km - cao nhất trong danh sách.

Chiếc PHEV hạng sang này sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện 134 mã lực. Dù tính linh hoạt khi vận hành bị giảm do trọng lượng tăng lên, nhưng GLC 300e vẫn được đánh giá cao bởi sự êm ái, khả năng hoạt động thuần điện tốt, cách âm tốt, không gian nội thất sang trọng và tràn ngập công nghệ.

1. Skoda Kodiaq

Kodiaq PHEV sở hữu phạm vi chạy điện 114 km, vượt trội trong phân khúc của mình. Xe có thiết kế cao ráo, giúp tối ưu sự rộng rãi và tính thực dụng của cabin.

Theo Autocar, hàng ghế giữa của Skoda Kodiaq có thể rộng ngang ngửa một chiếc Mercedes S-Class trong khi cốp có dung tích tiểu chuẩn tốt ở mức 745 lít.

Là một chiếc xe gia đình, Kodiaq PHEV không quá nổi bật về khả năng lái. Một điểm đáng tiếc khác là phiên bản PHEV không có tùy chọn 7 chỗ, vốn chỉ dành cho bản động cơ đốt trong.