Hyundai Santa Fe hybrid vừa ra mắt có gì đặc biệt?

TPO - Phiên bản hybrid của dòng Hyundai Santa Fe hứa hẹn cho khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu so với bản máy xăng.

Hyundai vừa chính thức ra mắt mẫu SUV Santa Fe 2025 tại thị trường Thái Lan. Giá khởi điểm được công bố ở mức 1,599-1,749 triệu baht tùy phiên bản, quy đổi tương đương với 1,3-1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mẫu Santa Fe thế hệ mới tại Thái Lan chỉ có duy nhất tùy chọn hệ truyền động hybrid. Xe được trang bị máy xăng tăng áp 1.6L đạt chuẩn khí thải Euro 6, kết hợp với mô-tơ điện và pin 1,49 kWh, cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Hệ thống hybrid này được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bộ thông số trên thấp hơn một chút so với 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm của bản máy xăng 2.5 tăng áp nhưng vẫn cho khả năng vận hành êm ái, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể.

Theo nhà sản xuất, Santa Fe hybrid 2025 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,1 lít/100 km đường hỗn hợp. Trong khi đó, con số của bản 2.5 tăng áp là khoảng 10,2 lít/100 km.

Ngoài động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, ngoại hình của Santa Fe Hybrid không khác biệt với bản máy xăng. Xe vẫn mang thiết kế hình hộp mạnh mẽ, đèn pha và đèn hậu LED hình chữ H cách điệu theo tên thương hiệu.

Chi tiết thay đổi hiếm hoi được hãng đưa vào đó là bộ mâm 5 chấu kích thước 18 inch với hoạ tiết mới và logo “HYBRID” ở cửa cốp để phân biệt với bản xăng thông thường.

Điểm nổi bật trong nội thất của Hyundai Santa Fe thế hệ mới là cấu hình 6 chỗ ngồi, với cặp ghế cơ trưởng độc lập có chỉnh điện. Ngoài ra, xe còn sở hữu hai màn hình cong 12,3 inch, cụm điều khiển trung tâm thiết kế hai chiều phục vụ cả tài xế lẫn hành khách ghế sau, đèn viền nội thất 64 màu.

Mẫu SUV cỡ D này được trang bị 13 công nghệ an toàn thuộc gói SmartSense. Một số tính năng nổi bật gồm có hệ thống ga tự động thông minh tích hợp chức năng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh khi chuyển làn, camera 360 độ cùng nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn khác.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe từng có bản hybrid nhưng là ở thế hệ cũ. Khi bước sang thế hệ mới năm 2024, mẫu xe Hàn Quốc này mới chỉ được cung cấp tùy chọn động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên hoặc tăng áp, đi kèm mức giá dao động từ 1,069 đến 1,365 tỷ đồng.