Mẫu SUV off-road của Nga xuất hiện tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Một chiếc SUV Lada Niva Legend của Nga vừa được phát hiện tại Việt Nam, báo hiệu ngày ra mắt thị trường có thể đang tới gần.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô xuất hiện hình ảnh một chiếc mang logo Lada của Nga, đỗ tại một xưởng dịch vụ ở Việt Nam. Dựa vào ngoại thất của xe, có thể nhận thấy đây là mẫu Lada Niva Legend.

lada-niva.jpg
Mẫu SUV Lada Niva Legend xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Vinh Nguyen

Lada Niva là dòng SUV 2 cửa thiết kế vuông vắn khá giống Suzuki Jimny của Nhật, với kích thước chiều dài 3.740 mm và chiều rộng 1.680 mm. Dù được phân loại là hatchback, nhưng Niva được xây dựng trên khung gầm SUV với khoảng sáng gầm cao.

lada-niva-3.jpg
lada-niva-1.jpg

Ngoại thất của xe được thiết kế theo hướng tối giản và cổ điển. Nội thất và trang bị bên trong cũng chỉ ở mức cơ bản với ghế bọc nỉ, không có màn hình giải trí, vô-lăng 4 chấu không có nút bấm, cụm cần gạt đèn xi-nhan đơn điệu và chìa khóa cơ.

lada-niva-4.jpg

Về vận hành, mẫu Lada Niva Legend sử dụng máy xăng 1.7L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Theo người đăng tải hình ảnh, động cơ của xe đạt tiêu chuẩn Euro 5, phù hợp với quy định để nhập khẩu vào Việt Nam.

lada-niva-2.jpg

Ngoài ra, chiếc Lada Niva Legend này còn được trang bị hệ dẫn động 2 cầu hướng đến khả năng đi off-road.

Trước đó vào tháng 5, một lô xe ô tô Lada được phát hiện cập cảng Việt Nam gồm 4 mẫu Lada Niva, Lada Niva Travel, Lada Vesta, Lada Granta.

lada-1.jpg
Những chiếc ô tô thương hiệu Lada vừa được nhập về Việt Nam hồi tháng 5. Ảnh: Maks Phortochkin

Chiếc Lada Niva Legend trong bài nhiều khả năng thuộc lô xe này, được đưa về nước để thực hiện các thủ tục đăng kiểm trước khi chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Về mức giá, vào tháng 1, một cá nhân tự xưng đại diện cho thương hiệu Lada tại Việt Nam cho biết các mẫu xe Nga này sẽ có giá khởi điểm từ 360 triệu đồng. Thời gian ra mắt và công bố giá chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Hãng xe Lada thành lập năm 1973, là thương hiệu ô tô thuộc AvtoVAZ - tập đoàn thuộc sở hữu của Chính phủ Nga. Lada từng có mặt ở Việt Nam giai đoạn thập niên 70-90 nhưng chủ yếu dạng xe phục vụ các quan chức nhà nước.

Lê Tuấn
