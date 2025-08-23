Hyundai Tucson đời mới sẽ có bản kéo dài, tiệm cận Santa Fe

TPO - Hyundai Tucson đang trong giai đoạn phát triển, và những thông tin rò rỉ tiếp tục hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở kích thước và công nghệ của mẫu SUV đô thị này.

Theo Korean Car Blog, các dữ liệu mới nhất sau khi phân tích loạt nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy Hyundai Tucson mới sẽ có hai phiên bản trục cơ sở khác nhau: một bản 2.750 mm dành cho thị trường châu Âu và một bản 2.800 mm cho thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

Thông số của phiên bản châu Âu ngắn hơn mẫu xe hiện hành 5 mm, ưu tiên sự nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Trong khi đó, trục cơ sở 2.800 mm của phiên bản còn lại thậm chí tiệm cận thông số của mẫu xe đàn anh là Santa Fe (2.815 mm).

Hình ảnh rò rỉ về thông số trục cơ sở trên nguyên mẫu thử nghiệm Hyundai Tucson đời mới.

Điều này hứa hẹn sẽ mang lại không gian cabin rộng rãi hơn trên mẫu Tucson thế hệ mới dành cho thị trường Mỹ và Hàn Quốc. Dẫu vậy, trải nghiệm thực tế sẽ còn phụ thuộc vào cách nhà sản xuất tối ưu thiết kế và cách bố trí nội thất bên trong xe.

Về ngoại thất, những nguồn tin từ Hàn Quốc cho rằng Tucson mới sẽ được lấy cảm hứng từ concept Hyundai N Vision 74 hay mẫu Hyundai Nexo. Theo đó, mẫu xe thế hệ mới được dự đoán sẽ có màn lột xác về ngôn ngữ thiết kế, tạo sự khác biệt so với các thế hệ trước cũng như toàn bộ dải sản phẩm hiện tại của Hyundai.

Một mẫu phác thảo dự đoán thiết kế Hyundai Tucson thế hệ mới.

Bên trong của Hyundai Tucson thế hệ mới dự kiến được nâng cấp về công nghệ với sự xuất hiện của Pleos OS - nền tảng phần mềm do chính Hyundai phát triển.

Điểm nhấn nổi bật là màn hình tỷ lệ 16:9 có giao diện trực quan giống smartphone. Hệ thống tích hợp kho ứng dụng riêng, trợ lý ảo có khả năng giao tiếp tự nhiên, hỗ trợ người lái trong điều hướng, điều khiển bằng giọng nói và các tính năng giải trí.

Bên cạnh đó, mẫu SUV mới dự kiến được trang bị công nghệ lái tự động cấp độ 2.5 thông minh hơn, đồng thời nâng cao độ an toàn cả khi di chuyển trên cao tốc lẫn trong đô thị.

Về hệ truyền động, Hyundai được cho là sẽ khai tử động cơ diesel trên Tucson từ thế hệ 2026. Thay vào đó, xe sẽ chỉ còn hai cấu hình gồm Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV).

Theo Korean Car Blog, mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào quý 3 năm 2026. Phiên bản hybrid tại thị trường Hàn Quốc được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 34 triệu won, tương đương 643 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson mới được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối năm 2024. Mẫu xe này hiện là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai tại nước ta, với doanh số 4.340 chiếc được bàn giao trong 7 tháng đầu năm 2025.