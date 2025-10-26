Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Hyundai Santa Fe thiết kế mới lộ ảnh chạy thử

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyên mẫu xuất hiện gần đây cho thấy Hyundai đang thực hiện nhiều thay đổi lớn cho Santa Fe mới dù chỉ là bản facelift.

Chưa đầy hai năm sau khi ra mắt thế hệ thứ năm với thiết kế vuông vức, Hyundai Santa Fe đã chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời. Những hình ảnh thử nghiệm mới nhất ghi lại tại California cho thấy mẫu Santa Fe facelift đang trong quá trình hoàn thiện.

2027-hyundai-santa-fe-3.jpg
Nguyên mẫu Santa Fe facelift chạy thử tại Mỹ. Ảnh: Carbuzz

Lớp ngụy trang dày đặc trên nguyên mẫu chạy thử cho thấy rằng Hyundai đang ấp ủ cho loạt thay đổi đáng chú ý. Trong đó, phần đầu và đuôi xe là nơi được tinh chỉnh rõ rệt nhất.

Trước tiên, phần đầu xe có lưới tản nhiệt và cụm đèn pha thiết kế mới, với đèn chiếu sáng chính đặt thấp và dải đèn dọc ở viền ngoài, thay thế cho kiểu đèn chữ H mảnh ngang ở bản hiện tại.

2027-hyundai-santa-fe-9.jpg

Ở phía sau, cụm đèn hậu hình chữ H đặc trưng đã bị loại bỏ, thay vào đó là dải đèn dọc mảnh mai ở hai bên, mang phong cách truyền thống và cân đối hơn. Điều này có thể đồng nghĩa với việc Hyundai thu hẹp kích thước cửa cốp sau, vốn từng là điểm nhấn tiếp thị nhờ độ mở rộng và tiện dụng.

2027-hyundai-santa-fe-4.jpg

Khoang nội thất của nguyên mẫu cũng hé lộ nhiều thay đổi. Vô-lăng vuông vức hơn, bảng điều khiển trung tâm được tái thiết kế, trong khi màn hình nối liền cụm đồng hồ và màn trung tâm được thay bằng màn hình đơn cỡ nhỏ hơn. Một số chi tiết vẫn đang được giữ kín, nhưng nhiều khả năng xe vẫn có thêm màn hình phụ phía sau màn che.

2027-hyundai-santa-fe-7.jpg

Đáng chú ý, nguyên mẫu Santa Fe facelift chạy thử gần đây có nắp nhiên liệu ở cả hai phía. Chi tiết này gợi ý về hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) hoặc đây là một mẫu xe điện mở rộng phạm vi (EREV) - loại xe mà Hyundai từng tuyên bố theo đuổi.

Với việc Hyundai đã dừng phiên bản Santa Fe PHEV từ năm 2023, khả năng mẫu xe facelift được phát triển theo hướng EREV là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới gầm xe, vị trí ống xả đã được thay đổi, có khả năng nhằm nhường chỗ cho bộ pin lớn. Nguồn tin tại hiện trường cho biết chiếc xe vận hành hoàn toàn yên tĩnh, củng cố giả thuyết cho rằng đây là một mẫu Santa Fe có khả năng chạy thuần điện.

﻿hyundai-santa-fe-facelift-rendering.jpg
﻿hyundai-santa-fe-facelift-rear-rendering-gotcha-cars.jpg
Phác họa thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift dựa trên nguyên mẫu chạy thử.

Nhìn chung, Santa Fe facelift sẽ được điều chỉnh thiết kế theo hướng mềm mại và tinh tế, thay cho phong cách vuông vức táo bạo của bản hiện hành. Dự kiến, mẫu SUV gia đình này sẽ trình làng vào cuối năm 2026 trước khi mở bán vào năm 2027.

Lê Tuấn
#Hyundai Santa Fe #hyundai #santa fe #suv #santa fe facelift #santa fe mới #erev

